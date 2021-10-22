13 ноября в клубе Prive состоится вокальный конкурс "Стань суперзвездой"
Laif karaoke klubi совместно с Prive club и Old Irish Pub при поддержке AST, объявляет о начале незабываемого и второго подобного в Эстонии конкурса!
Первый конкурс успешно прошёл в 2019 году!
Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе к нам!!!
Победа в конкурсе даёт вакансию вокалиста в трёх популярных клубах Таллинна и конечно же денежный приз в размере 1000 евро, а так же домашнюю версию профессионального AST karaoke!!!
Множество других достойных призов от наших спонсоров порадуют каждого финалиста!!!
Первые отборочные туры состояться в Laif Karaoke 29 октября и 6 ноября в 18.00!
Грандиозный финал состоится 13 ноября в 17.00 в клубе Prive!
В финале вас ждёт звёздное жюри и Ведущий вечера — Виталий Вестеринен!
Всё, что нужно для участия в конкурсе- это оправить заявку на нашу электронную почту Laif@laif.ee или же связаться по телефону 56956658
Всех желающих просьба зарегестрироваться по электронной почте!
Ждём заявки до 27 октября.
В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный телефон и немного рассказать о себе.
Возрастное ограничение от 18 лет!
Всем удачи и до встречи в финале!!!🎤🎤🎤
Организаторы конкурса:
Laif karaoke klubi
Club Prive
Old Irish Pub
Varblane
Мероприятие поддерживают:
AST karaoke
Restoran Troika
Lasnamäe Keskus
Сеть ресторанов Hügge, Moos, Ciao Ragazzi
Delfi
Olive Spa
SunFactory solaarium
Diamond Hair&Beauty Studio
EuroMax Group
Baltic Concert Group
Sapronov kutsub
Финалистов ждут различные призы:
Подарочные карты
Абонементы
Билеты на мероприятия
Запись песни в профессиональной студии и многое другое!