Культура
22.10.2021, 14:03

Приз 1000 евро: 13 ноября в клубе Prive состоится вокальный конкурс "Стань суперзвездой"

 
Набор участников до 3 ноября!
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Хочешь стать суперзвездой, петь на сцене и выиграть приз в размере 1000 евро? Если да, значит запоминай!
Laif karaoke klubi совместно с Prive club и Old Irish Pub при поддержке AST, объявляет о начале незабываемого и второго подобного в Эстонии конкурса!
Первый конкурс успешно прошёл в 2019 году!
Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе к нам!!!

Победа в конкурсе даёт вакансию вокалиста в трёх популярных клубах Таллинна и конечно же денежный приз в размере 1000 евро, а так же домашнюю версию профессионального AST karaoke!!!
Множество других достойных призов от наших спонсоров порадуют каждого финалиста!!!

Первые отборочные туры состояться в Laif Karaoke 29 октября и 6 ноября в 18.00!

Грандиозный финал состоится 13 ноября в 17.00 в клубе Prive!

В финале вас ждёт звёздное жюри и Ведущий вечера — Виталий Вестеринен!

Всё, что нужно для участия в конкурсе- это оправить заявку на нашу электронную почту Laif@laif.ee или же связаться по телефону 56956658
Всех желающих просьба зарегестрироваться по электронной почте!

Ждём заявки до 27 октября.
В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный телефон и немного рассказать о себе.
Возрастное ограничение от 18 лет!
Всем удачи и до встречи в финале!!!🎤🎤🎤

Набор участников до 3 ноября и мы ждём всех!!!
И профессионалов, и любителей!

Организаторы конкурса:
Laif karaoke klubi
Club Prive
Old Irish Pub
Varblane

Мероприятие поддерживают:
AST karaoke

Restoran Troika

Lasnamäe Keskus

Сеть ресторанов Hügge, Moos, Ciao Ragazzi

Delfi

Olive Spa

SunFactory solaarium

Diamond Hair&Beauty Studio

EuroMax Group

Baltic Concert Group

Sapronov kutsub

Финалистов ждут различные призы:
Подарочные карты
Абонементы
Билеты на мероприятия
Запись песни в профессиональной студии и многое другое!