Приз 1000 евро: 13 ноября в клубе Prive состоится вокальный конкурс "Стань суперзвездой"

Победа в конкурсе даёт вакансию вокалиста в трёх популярных клубах Таллинна и конечно же денежный приз в размере 1000 евро, а так же домашнюю версию профессионального AST karaoke!!!

Множество других достойных призов от наших спонсоров порадуют каждого финалиста!!!

Первые отборочные туры состояться в Laif Karaoke 29 октября и 6 ноября в 18.00!

Грандиозный финал состоится 13 ноября в 17.00 в клубе Prive!

В финале вас ждёт звёздное жюри и Ведущий вечера — Виталий Вестеринен!

Всё, что нужно для участия в конкурсе- это оправить заявку на нашу электронную почту Laif@laif.ee или же связаться по телефону 56956658

Всех желающих просьба зарегестрироваться по электронной почте!

Ждём заявки до 27 октября.

В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный телефон и немного рассказать о себе.

Возрастное ограничение от 18 лет!

Всем удачи и до встречи в финале!!!🎤🎤🎤

Набор участников до 3 ноября и мы ждём всех!!!

И профессионалов, и любителей!

Организаторы конкурса:

Laif karaoke klubi

Club Prive

Old Irish Pub

Varblane

Мероприятие поддерживают:

AST karaoke

Restoran Troika

Lasnamäe Keskus

Сеть ресторанов Hügge, Moos, Ciao Ragazzi

Delfi

Olive Spa

SunFactory solaarium

Diamond Hair&Beauty Studio

EuroMax Group

Baltic Concert Group

Sapronov kutsub

Финалистов ждут различные призы:

Подарочные карты

Абонементы

Билеты на мероприятия

Запись песни в профессиональной студии и многое другое!