Нелепая смерть: умерла участница конкурса поедателей хот-догов

В субботу, 16 октября, Никпон принимала участие в благотворительном мероприятии. В ходе соревнования участница подавилась хот-догом и потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь, парамедики доставили ее в больницу, где она скончалась на следующий день.

В день смерти Никпон тысячи людей, среди которых были студенты и преподаватели, собрались, чтобы почтить ее память. Американка активно участвовала в жизни университета и была членом команды по лякроссу. В кампусе Тафтса зажгли свечи и расставили их вокруг игровой майки девушки.