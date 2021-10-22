Разное
22.10.2021, 17:30

Нелепая смерть: умерла участница конкурса поедателей хот-догов

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В американском штате Массачусетс 20-летняя студентка университета Тафтса Мэделин Никпон подавилась во время конкурса по поеданию хот-догов на скорость и умерла. Об этом сообщает New York Post.

В субботу, 16 октября, Никпон принимала участие в благотворительном мероприятии. В ходе соревнования участница подавилась хот-догом и потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь, парамедики доставили ее в больницу, где она скончалась на следующий день.

В день смерти Никпон тысячи людей, среди которых были студенты и преподаватели, собрались, чтобы почтить ее память. Американка активно участвовала в жизни университета и была членом команды по лякроссу. В кампусе Тафтса зажгли свечи и расставили их вокруг игровой майки девушки.

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