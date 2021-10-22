ВИДЕО | В Центре Русской культуры прошла презентация фотоальбома режиссера и оператора Николая Шарубина

Николай Шарубин родился 5 октября 1947 года в Таллинне. В 1978 году окончил операторский факультет ВГИКа (Москва). С 1978 по 1993 гг. — кинооператор киностудии “Tallinfilm”. Оператор более 100 документальных фильмов, а также игровых фильмов “Радости среднего возраста и “Ведьма”. Впоследствии был режиссером-оператором телепрограммы “Короткие встречи” на Канале 2, работал бильд-редактором еженедельников “Купеческая гавань”, “МЭ-Суббота”, журнала “Клуб”. Автор персональных и коллективных фотовыставок в Германии, Франции, Израиле.

На презентации выступили режиссёр Пеэтер Симм, писатель Калле Кяспер, представитель Министерства культуры Анне-Ли Реймаа, телеведущая Юлия Календа — все они выражали самую искреннюю благодарность автору за тот подарок, который он сделал всем нам, поделившись яркими и содержательными мгновениями своей жизни. Как сказала издатель Валентина Кашина, альбом получился притягателен и глубок и в художественном, и в профессиональном ракурсе.