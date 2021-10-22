Следствие выяснило, каким образом Алек Болдуин одним выстрелом умудрился попасть в двух человек

Местные СМИ сообщают, что пистолет и прочий реквизит готовили к съёмкам местные сотрудники из Нью-Мексико. Поскольку пистолет не был боевым, пуля предположительно разорвалась в стволе. Осколками ранило оператора Галину Хатчинс, которая позже умерла в больнице, и режиссёра Джоэла Соуза (он в тяжёлом состоянии).

Актёр шокирован случившимся. Он удалил из соцсетей все фотографии со съемок и заявляет, что во всём сотрудничает со следствием. В твиттере он написал, что поддерживает контакт с мужем Хатчинс и готов помогать ему.