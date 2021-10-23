Иногда они возвращаются снова и снова: шоу “сбитых летчиков” “Суперстар!” возвращается на экраны

Состоялась онлайн-презентация проекта НТВ “Суперстар!”, которую посмотрело более двух миллионов человек. В новом сезоне за почетное звание поборются певец Шура (он участвовал еще в первом сезоне "Ты суперстар" 2007 года), а также сладкоголосый кумир женщин Авраам Руссо. Увидим мы на сцене и бывшего участника групп “Форум” и “Электроклуб” Виктора Салтыкова, а также певицу Любашу, Наталью Власову и Вику Цыганову.

Интригой сезона станет участие некогда двух супругов — певицы Анастасии и Юлиана. Громкая свадьба обернулась разводом, и сейчас бывшие, по слухам, находятся в контрах, хотя собираются болеть друг за друга.

Также на сцене появится звезда “Фабрики звезд” Юрий Титов, который после двух оглушительных хитов так и не смог закрепиться в шоу-бизнесе. Компанию ему составит Алена Апина.

Также раскрыты имена членов жюри нового сезона. Кресла займут ведущая НТВ Лера Кудрявцева, музыкальный критик и бессменный член жюри “Суперстар!” Сергей Соседов, а также певцы Стас Пьеха и Маша Распутина.

“В прошлом году мы запустили ремейк популярного шоу нулевых “Ты — суперстар!” и сразу же увидели, что зрители полюбили его и с ностальгией наблюдали за артистами, чьи песни слушали на кассетных магнитофонах. Об этом в первую очередь говорят цифры: “Суперстар!” стал №2 среди развлекательных шоу декабря”, — рассказал генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Нынешний сезон, как и прошлый, будет тематическим. Каждый участник исполнит собственный хит в новой аранжировке, шлягер на все времена, посвящение ушедшим друзьям, песню в другом жанре, застольные и новогодние композиции. Жюри будет выставлять оценки — 0, 1 или 2 балла. В сумме участник за выступление сможет набрать от 0 до 8 баллов. Конкурсант, набравший наименьшее количество голосов, покинет проект.

Ведущими шоу будут Владимир Такменев и певица Лолита. Исполнительница хита “Пошлю его на…” заявила, что не хотела бы быть ни участницей, ни членом жюри, так как это слишком большая ответственность. “Только не участницей! Нужно вспомнить, что ты интеллигентный и тактичный человек и не реагировать на ту, порой вполне классную профессиональную критику, которая звучит вовсе не как мед для ушей. В жюри тоже не хотела бы, потому что наживать себе врагов в свои 57 не надо. Можно я просто буду соведущей?!” — комментировала эпатажная исполнительница.