Умер "особенный" сын Ии Саввиной

О трагическом событии сообщил знаменитый критик Борис Львович. “Сегодня в соседней со мной квартире — траур. Ушел из жизни Сереженька Шестаков. Сегодня столько вокруг горестных событий, такие люди покидают наш круг, что, казалось бы, кого тронет смерть 64-летнего ребенка… Но за жизнью этого человечка с рождения следило очень много людей — и ближних, и дальних. Потому что он был сыном замечательной и несравненной Ии Савиной”, — рассказал он в соцсетях.

Сергей появился на свет в браке Саввиной с Всеволодом Шестаковым. Он был не только актером, но и знаменитым ученым — стал даже профессором МГУ. “У них родился сын Сереженька с синдромом Дауна. Врачи уговаривали Ию оставить его в детском доме, а также предупредили, что у него будет мышление трехлетнего ребенка. Она категорически отказалась, только спросила: “Сколько он проживет?”. “Сорок три года максимум, — сказали ей врачи, — больше такие дети не живут”.

Львович говорит: в том, что Сергей прожил на 20 лет больше — заслуга великой актрисы. Шестаков был улыбчивым, добрым и смышленым человеком. Он хорошо знал английский, изучал музыку. Но главной его страстью было рисование: “Его картины не раз побеждали на конкурсах для таких детей. Особенно ему удавались цветы — яркие, смелые, я так не нарисую, хоть убейте! Он свободно писал, читал и знал массу стихов. Однажды на день рождения к Саввиной пришел Олег Ефремов. Посмотрел на Сережу и вдруг сказал: “Ия, а давай введем Сережку на Юродивого в “Бориса Годунова!”. Ия растерянно спросила: “И что же это будет!”. “Закроют спектакль к чертовой матери, — усмехнулся Ефремов, — такого уровня правды они не выдержат! Но ты, Сережа, все-таки Пушкина читай и учи наизусть — пригодится!”. И вдруг Сережа начинает читать”.

После того, как Шестаков прочитал несколько строф из знаменитого произведения, в комнате повисло молчание, которое прервал Ефремов: “Бедная страна: единственный, кто знает “Полтаву” наизусть — больной мальчик!”.