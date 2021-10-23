“Шнуров меня практически уничтожил”: страдания экс-солистки “Ленинграда” Алисы Вокс

В 2012-м Алиса пришла в группу на замену солистки Юлии Коган, уходившей в декрет. Со временем участники музыкального коллектива не захотели отпускать талантливую вокалистку и оставили ее у себя на постоянной основе. Вот только Коган стала плести интриги против Вокс.

“Когда Юлия вернулась из декрета, то отнеслась ко мне очень плохо. Так совпало, что в тот период у меня умерла мама, болевшая раком. Я запостила эту информацию в Facebook, поскольку несмотря на наши тяжелые отношения, меня это потрясло, ударило по нервной системе. Все-таки мама — это наше второе солнце. И вот спустя неделю поползли слухи, что мама умерла не в апреле, а в феврале. А я же вытащила эту историю только сейчас, чтобы меня пожалели и не выгоняли из “Ленинграда”. Такой чудовищный уровень интриганства, сплетен, слухов здорово подкосил меня. И я с трудом находила в себе силы, чтобы приезжать на репетиции”, — вспомнила 34-летняя артистка.

После выходки одного из музыкантов “Ленинграда” Алиса приняла окончательное решение уволиться. “Последней каплей стало то, что барабанщик группы во время перерыва между отделениями вместо того, чтобы сходить в туалет, пописал в бутылку в углу гримерки, где находились только я и он. Я считаю, что это недопустимо даже в такой эпатажной группировке, как “Ленинград”. Все-таки существуют нормы человеческого поведения, не надо быть свиньей. Помню, как я его спросила: “А почему ты не вышел на сцену и не помочился там?”. На что он ответил: “Ну там же люди, а в зале — женщина”. “Круто! Значит, я не человек и не женщина”, — сказала я”, — вспомнила исполнительница.

У певицы не сложились отношения и с лидером группы Сергеем Шнуровым. Он, по ее словам, только находил повод, лишь бы унизить ее.