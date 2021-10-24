“Пела песенки про писю”: посреди улицы таксист высадил Сашу Бортич с ребенком

В минувший четверг 27-летняя Бортич заявила, что столкнулась с хамским поведением со стороны таксиста. “Меня высадил водитель, причем бизнес-класса, с ребенком и в дождь. Мы сели в машину, навигатор показывал 35 минут, но таксист сказал, что мы будем ехать час. Я очень мило с ним разговаривала, но он продолжал “негативить”. Вдруг он завершает поездку и говорит — все, приехали, выходите, вы не будете так со мной разговаривать, вы мне нагрубили. Что за повелительный тон?” — возмущалась актриса.

Позже мужчина, который вез звезду, вышел на связь и объяснился. По его словам, все складывалось совсем иначе. “Я спросил сразу пожелания по маршруту, температуре, радио. Предупредил, что поездка по навигатору займет 35 минут, но, может, и дольше, так как девятибалльные пробки. В ответ Бортич очень раздраженно отреагировала, попросила включить сзади свет, что я и сделал. Через минуту спросил: “Могу ли выключить свет? Водить некомфортно, это дезориентирует”. И тут началось… Сразу человек поменялся в поведении. Мне было заявлено, что они всегда ездят со светом, потому что ребенок так засыпает. Далее разговор проходил с ее стороны в повелительном и высокомерном тоне”, — сообщил таксист.

К слову, это было только началом конфликта. “Ее ребенок капризничал, она стала ему петь песенки про писю. Да-да! Распевала вполголоса: “Пися, пися, пися!” Я озадачился, и, чтобы не слушать вопли ребенка под этот хит, надел наушники”, — добавил водитель.

При подъезде в пробке к повороту на улице 1905 года Саша потребовала двигаться другой, якобы более свободной дорогой. Таксист возразил, на что Бортич начала кричать и грубить.