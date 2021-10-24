Умер кинорежиссер Александр Рогожкин, снявший “Особенности национальной охоты” и “Блокпост”

Александр Рогожкин родился в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный университет и в 1971 году стал работать на Ленинградском телевидении в качестве художника. В 1974–1977 годах был художником-декоратором на киностудии «Ленфильм». Известен как режиссёр фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Операция «С Новым годом!». Другие не менее известные его киноработы – «Блокпост» и «Кукушка», получившая множество кинопризов. Также Рогожкин работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».