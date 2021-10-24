Том Круз удивил неожиданно располневшим лицом. Что случилось?

Видео с Крузом, снятое на стадионе, моментально разлетелось по соцсетям. И привлекло внимание не только фанатов 59-летнего актера, но и профессиональных косметологов, большинство из которых считают, что Круз чрезмерно увлекся услугами их коллег.

Поклонники актера были искренне огорчены переменами, произошедшими с лицом актера.

"Похоже, Том чрезмерно увлекся инъекциями против морщин и подкожными наполнителями, что на самом деле оказало неблагоприятное воздействие на его внешний вид. Закачивая большое количество наполнителей в эту область, чтобы восстановить упругость кожи, которая теряется с возрастом, Том добился только того, что его глаза стали намного меньше, а лицо стало напоминать мордочку бурундука", — заявила основательница сети косметологических клиник Medispa Нила Раджи.

Ее мнению можно доверять, поскольку немало известных персон посещают именно клиники этой сети.

С коллегой согласен и директор дерматологических клиник Cosmedics Росс Перри. Единственное уточнение, которое он сделал, комментируя видео с Крузом, это то, что актер помимо прочего набрал лишний вес.

"Том выглядит иначе на своих последних фотографиях, и я бы предположил, что это комбинация набора веса и подкожных наполнителей", — сказал Перри.

Косметологи напомнили, что вмешательство во внешность должно быть соразмерным и профессиональным, а попытки во что бы то ни стало догнать уходящую молодость нередко приводят к казусам.