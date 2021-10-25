В Москве пропала актриса Светлана Светличная

Вчера утром в полицию обратилась родственница 81-летней актрисы. Она заявила, что Светличная не выходит на связь с 22 октября. Позднее в полицию обратился сын артистки и уточнил, что его мама пропала 21 октября. В квартире на Погонном проезде женщину не нашли.