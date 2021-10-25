25.10.2021, 10:37
В Москве пропала актриса Светлана Светличная(10)
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Известная актриса, звезда советского кино Светлана Светличная пропала без вести в Москве. С заявлением о ее пропаже в полицию обратились родственники, — сообщает “МК”.
Вчера утром в полицию обратилась родственница 81-летней актрисы. Она заявила, что Светличная не выходит на связь с 22 октября. Позднее в полицию обратился сын артистки и уточнил, что его мама пропала 21 октября. В квартире на Погонном проезде женщину не нашли.
Сейчас ведутся активные поиски Светличной. После травмы, полученной во время съемок (на пожилую даму упал софит), у Светланы Афанасьевны начались серьезные проблемы с головой, появились признаки деменции.