25.10.2021, 14:01
ВИДЕО | Юлия Барановская поразила россиян танцами на шесте(1)
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Юлия Барановская опубликовала в Instagram видео с первой тренировки на пилоне. У ведущей Первого канала отлично получается крутиться на шесте и выполнять базовые упражнения. Об этом сообщает “Рамблер”.
“Оказывается, я плохо знаю свое тело. Оно может больше, чем думает мой мозг”, — пишет Барановская.
Танцы на пилоне — распространенный вид фитнеса сейчас. Попробовать силы решила и ведущая “Мужского / Женского”. Она забралась на шест и смогла на весу прокрутиться несколько раз и даже выполнить базовые упражнения.
Комментаторов восхитила фигура журналистки и ловкость ее тела. “Какая грация! Вам идет”, “Фигура отпад, выглядишь круто”, “Очень грациозная и красивая”, — звучит под постом.