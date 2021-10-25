ВИДЕО | Юлия Барановская поразила россиян танцами на шесте

“Оказывается, я плохо знаю свое тело. Оно может больше, чем думает мой мозг”, — пишет Барановская.

Танцы на пилоне — распространенный вид фитнеса сейчас. Попробовать силы решила и ведущая “Мужского / Женского”. Она забралась на шест и смогла на весу прокрутиться несколько раз и даже выполнить базовые упражнения.

Комментаторов восхитила фигура журналистки и ловкость ее тела. “Какая грация! Вам идет”, “Фигура отпад, выглядишь круто”, “Очень грациозная и красивая”, — звучит под постом.