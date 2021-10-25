Ольга Кормухина объяснила, что разрушило ее дружбу с Пугачевой

61-летняя знаменитость призналась, что конфликт между ними произошел по причине ее ухода из Театра песни, которым руководила Пугачева. “Алла тогда выбрала меня и [композитора Владимира] Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня. Но я ни разу не пожалела”, — призналась певица.