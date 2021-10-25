25.10.2021, 15:00
Ольга Кормухина объяснила, что разрушило ее дружбу с Пугачевой(1)
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Российская певица Ольга Кормухина раскрыла причину ссоры с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. На эту тему она высказалась в эфире шоу “Секрет на миллион” на телеканале НТВ.
61-летняя знаменитость призналась, что конфликт между ними произошел по причине ее ухода из Театра песни, которым руководила Пугачева. “Алла тогда выбрала меня и [композитора Владимира] Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня. Но я ни разу не пожалела”, — призналась певица.
Вдобавок Кормухина заявила, что на данный момент близко с приятельницей не общается, однако певицы все же поддерживают отношения. По ее словам, все разногласия между ними остались в прошлом. “Я не считала и не считаю ее своей конкуренткой. Мы очень разные”, — заключила она.