35-килограммовое платье невесты и миллионы для Собчак: российский экс-сенатор Андрей Вавилов женился на девушке на 36 лет моложе себя(12)
Кажется, титул свадьбы года на наших глазах переходит от семейства Гейтсов к Андрею Вавилову и Софи-Антуанетте Делуа. Их церемония прошла с таким небывалым размахом, что о ней написали даже федеральные СМИ, и не одну статью. Сама счастливая 24-летняя невеста поделилась в Инстаграме: “Ну наконец-то нормальные новости, а то все о вирусе да о вирусе”.
Кстати, молодоженов уже успели обвинить в излишестве (что было ясно еще до начала праздника) и в игнорировании мер безопасности. Ни на одном госте, прибывшем на озеро Комо, где и прошла церемония, не были замечены защитные маски. А ведь потом большинству из друзей семьи Вавилова и Делуа придется возвращаться в Россию, вероятнее всего, в Москву, где со дня на день введут локдаун.
Но Андрей и Софи подстраховались и, дабы спасти свою репутацию в СМИ и позаботиться о гостях, выдали им Emergency Kit со всем необходимым. Экпресс-тестов на ковид и масок мы там, правда, не заметили, зато на месте увлажняющие маски для лица, витамин С, Алка-Зельтцер и аспирин. В целом, логичный выбор, ведь к воскресенью гости должны были быть свежи и бодры — начиналась церемония.
Софи шла по проходу навстречу своей судьбе в 35-килограммовом платье Anastasia Zadorina под аккомпанемент Стивена Ридли, который развлекал гостей в этот вечер. Растроганную невесту и жениха в очках (наверное, надел, чтобы скрыть слезы радости) поженила Ксения Собчак — она на этих выходных была и тамадой, и священником, скрепляющим союзы. Осторожно, благословение!
Кстати, именно из-за свадьбы Вавилова телеведущая попросила перенести свой допрос по делу о смертельном ДТП с 21 на 20 октября, так как ей нужно было вылетать в Италию. Свое присутствие на празднике Ксения не скрывает и публикует Инстаграм-истории с Дмитрием Нагиевым. Кстати, именно он, а не Максим Галкин, как сообщали ранее, был соведущим Собчак на свадьбе Вавилова.
Другой вопрос — не опасно ли звезде летать на самолете после аварии? Врачи обнародовали диагноз попавшей в смертельное ДТП Ксении Собчак, и перечень травм кажется несовместимым с активной работой. Но, видимо, договоренность никак нельзя было отменить, ведь такие масштабные мероприятия планируются за несколько месяцев. К тому же, за роль ведущей вечера и “священника” Ксения получила, по данным СМИ, от 40 до 50 тыс. евро.
После церемонии свадьбу продолжили праздновать в ресторане отеля Grand Hotel Tremezzo, где, кстати, накануне повесили российский флаг. Кому принадлежала эта чудная (ставьте ударение в этом слове, как пожелаете) идея, сказать сложно, но триколор все еще гордо реет над озером Комо. Номера в отеле стоят от 600 евро, и молодожены, по слухам, выкупили все здание, чтобы никто не мешал их празднику.
В интернете, кстати, горячо обсуждали музыкальную подборку вечера. Ранее в прессе заявили, что на свадьбу приедет Любовь Успенская, и это удивило пользователей: а как молодая невеста будет веселиться под классику шансона? Выбор молодоженов оказался более демократичным, и встретились они, скажем, посередине музыкальной истории, остановившись на Эмине и Ани Лорак.
Мать невесты, Джулия Делуа (она же Юлия Коломийцева) ни в чем себе не отказывала и танцевала то с Агаларовым, то с Нагиевым. Собчак шутит, мол, кто знает, кто знает, чью свадьбу мы сыграем в ближайшее время. “Так рождаются слухи”, — многозначительно подписала Юлия видео с Эмином. Но Софи затмила танцы матери, выйдя на сцену в юбке-пачке, чтобы исполнить песню для своего новоиспеченного мужа.
Сложно сказать, остался ли Вавилов доволен подарком — улыбался он немного и смущенно. Зато праздничный салют с тортом его точно порадовали. И, отвечая на вопрос выше, мы нашли музыку, которая понравилась одновременно 60-летнему политику и его 24-летней жене: Love Tonight от SHOUSE. Взгляните, как экс-сенатор веселится! А как счастлива Софи!
Еще бы: в этот особенный день он произнес слова, которые мечтает услышать каждая. “Дорогая, любимая Софи. Я надеюсь… Нет, я уверен. Нет, я клянусь, что мы всю жизнь проведем вместе”. Невеста расплакалась от неожиданно трогательного признания и пообещала своему благоверному “вместе покорить этот мир”. Начало положено отличное — СМИ точно покорены и нескоро забудут эту громкую (если не оглушительную) свадьбу.