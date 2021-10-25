35-килограммовое платье невесты и миллионы для Собчак: российский экс-сенатор Андрей Вавилов женился на девушке на 36 лет моложе себя

Кажется, титул свадьбы года на наших глазах переходит от семейства Гейтсов к Андрею Вавилову и Софи-Антуанетте Делуа. Их церемония прошла с таким небывалым размахом, что о ней написали даже федеральные СМИ, и не одну статью. Сама счастливая 24-летняя невеста поделилась в Инстаграме: “Ну наконец-то нормальные новости, а то все о вирусе да о вирусе”.

Кстати, молодоженов уже успели обвинить в излишестве (что было ясно еще до начала праздника) и в игнорировании мер безопасности. Ни на одном госте, прибывшем на озеро Комо, где и прошла церемония, не были замечены защитные маски. А ведь потом большинству из друзей семьи Вавилова и Делуа придется возвращаться в Россию, вероятнее всего, в Москву, где со дня на день введут локдаун.

Но Андрей и Софи подстраховались и, дабы спасти свою репутацию в СМИ и позаботиться о гостях, выдали им Emergency Kit со всем необходимым. Экпресс-тестов на ковид и масок мы там, правда, не заметили, зато на месте увлажняющие маски для лица, витамин С, Алка-Зельтцер и аспирин. В целом, логичный выбор, ведь к воскресенью гости должны были быть свежи и бодры — начиналась церемония.

Софи шла по проходу навстречу своей судьбе в 35-килограммовом платье Anastasia Zadorina под аккомпанемент Стивена Ридли, который развлекал гостей в этот вечер. Растроганную невесту и жениха в очках (наверное, надел, чтобы скрыть слезы радости) поженила Ксения Собчак — она на этих выходных была и тамадой, и священником, скрепляющим союзы. Осторожно, благословение!

Кстати, именно из-за свадьбы Вавилова телеведущая попросила перенести свой допрос по делу о смертельном ДТП с 21 на 20 октября, так как ей нужно было вылетать в Италию. Свое присутствие на празднике Ксения не скрывает и публикует Инстаграм-истории с Дмитрием Нагиевым. Кстати, именно он, а не Максим Галкин, как сообщали ранее, был соведущим Собчак на свадьбе Вавилова.