Не только Болдуин: 5 самых громких трагедий на киносъемках

В 1994 году во время съемок триллера “Ворон” погиб исполнитель главной роли Брэндон Ли — сын знаменитого актера Брюса Ли. По сюжету в артиста должны были совершить выстрел холостой пулей. Случайным образом из пистолета резко вылетела забытая в нем заглушка, которая и пробила живот и попала в позвоночник актера. Ранение вызвало кровоизлияние, которое не прекращалось более 12 часов.

Реалистичную сцену убийства операторы и монтажеры решили все-таки вырезать: эпизод пересняли, а саму запись трагедии уничтожили.

Фильм Тони Скотта “Лучший стрелок” 1986 года с Томом Крузом в главной роли известен своими эпизодами воздушных боев и аэротрюков. В съемках участвовал талантливый пилот-виртуоз Арт Шолль. При жизни он успел сняться сразу для нескольких фильмов и он вовсе не думал, что именно эта картина станет его последней работой.

Во время съемок его судно по технической причине потеряло управление. Самолет вместе с летчиком рухнул и пропал в Тихом океане. Тело погибшего не нашли до сих пор.

В 2004 году состоялся выход исторической драмы “Троя”. Нетрудно представить, насколько тяжело могли проходить съемки подобной картины. Во-первых Брэд Питт получил тяжелую травму, которая еще долгое время отравляла ему жизнь.

А во-вторых, один из статистов — бодибилдер Джордж Камиллери — во время съемок одной из битв сломал ногу. Его доставили в клинику, где проели экстренную операцию. Врачи настояли на том, что мужчине придется еще какое-то время остаться в больнице, так как появились осложнения. К сожалению, медикам не удалось спасти актера и уже через две недели съемочной группе сообщили о смерти культуриста.

Сейчас практически не найти человека, который бы не смотрел киношедевр Кристофера Нолана “Темный рыцарь”. Однако мало кто знает, что съемки в 2008 году были на грани срыва из-за ужасной трагедии.