Четвертый развод Виктора Логинова отменяется?

Как только молодая жена сообщила о разрыве с 46-летним артистом и намекнула, что муж запрещает сниматься в кино, Логинов поспешил в очередной раз признаться ей в любви. На годовщину со дня свадьбы Виктор трогательно подписал публикацию в личном блоге с совместным снимком с Марией: “Год. Это так мало и так много. За этот год мы не были вместе, может, неделю, а, может, и меньше. Но ни на секунду, ни на мгновение я не оставался без тебя в душе. В сердце. В голове. Я очень люблю тебя, моя жена. Спасибо за счастье! Годовщина свадьбы… Счастливы вместе”.

Теплые слова звезды заставили передумать начинающую актрису разорвать отношения и она даже появилась с ним на публике. Недавно Мария сопровождала актера на записи интервью. Теперь общественности не стоит беспокоиться — пара все-таки помирилась.

Кстати, актер по поводу заявления супруги не сказал ни слова, да и на записи интервью категорически отказался обсуждать эту тему. Но тем не менее, Гуськова все время была рядом за кадром и поддерживала супруга.

Напомним, актер был так влюблен в молодую актрису, что уже через несколько месяцев после знакомства сделал ей предложение. Он признавался, что мечтает, чтобы невеста родила ему наследников.

Актер уверен, что между ним и избранницей настоящее чувство, которое не так часто встречается в жизни. Виктору пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать это родителям молодой возлюбленной. “Бьет в голову, пробивает дно и сворачивает крышу”, — говорит о чувствах звезда сериала “Счастливы вместе”.