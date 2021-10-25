ТОП-5 мифов о витамине С(1)
Миф первый: витамин С можно получить только из пищи
Это совершенно не так: уже около столетия человечеству доступны витаминные комплексы, нацеленные на восполнение недостающих элементов в организме. В некоторых районах определенные фрукты и овощи могут быть не слишком доступны в зависимости от сезона. К счастью, доставку витаминов можно заказать куда угодно, да и хранятся они гораздо дольше, чем любые, самые непривередливые фрукты.
Витамин С сейчас производят в разных формах: это таблетки, капсулы, аскорбиновая кислота, порошки, леденцы и жевательные смеси. Все эти варианты представлены на любом специализированном ресурсе — например, на iHerb.
Как мы видим, вопрос набора витаминов не из пищи в XXI веке можно считать решенным. Но так ли все просто? Попробуем разобраться.
Миф второй: витамин С может накапливаться в организме
Есть мнение, что если в какой-то период съесть много цитрусовых или принимать горстями витамины, то заряда бодрости и иммунитета хватит надолго.
К сожалению, это не так. Этот витамин водорастворим, а значит, быстро выводится из организма в ходе обмена веществ. Но расстраиваться не стоит: цитрусы на столе, а витаминные комплексы в кармане позволят избежать недостатка витамина.
Интересно, что люди, трудящиеся в цехах на производстве, или профессиональные спортсмены теряют в сутки гораздо больше жидкости, чем обычные люди: 8-10 литров против обычных 5-6. Таким образом, их потребность в восполнении витамина С (да и других витаминов и минералов) выше, чем у среднестатистического человека. В осенний период у большинства школьников и детей дошкольного возраста встречается дефицит витамина С. Виноваты смена режима после летних каникул и неполноценное питание в школьных и дошкольных учебных заведениях. При дефиците возрастает уязвимость иммунной системы, уменьшается прочность костей, возможно ухудшение работы внутренних органов. Чтобы избежать таких проблем, людям, чья деятельность сопряжена с высокой влагопотерей, стоит обратить внимание на компенсирующие добавки и выстроить режим питания.
Миф номер 3: витамин С разрушает зубную эмаль
Тут все зависит от способа восполнения витамина в организме. Поскольку витамин содержится в соке цитрусов, обладающем высокой кислотностью, а эмаль все-таки органическое, хоть и очень прочное соединение, воздействие среды с высоким индексом кислотности для нее неблагоприятно. То есть если для восполнения витамина регулярно пить чистый лимонный сок, с эмалью действительно может произойти что-то нехорошее: она может потемнеть и окислиться или подвергнуться эрозии. Однако это никакого отношения не имеет к современным добавкам в форме порошков, витаминов или леденцов.
Многие витаминные добавки продаются уже в виде капсул с растворимой оболочкой, как, например, комплекс California Gold Nutrition. Естественно, что при использовании капсул и таблеток контакта зубов с кислой средой не происходит. Сам же витамин С на прочность эмали (да и костей в целом) не воздействует.
Миф номер 4: витамин С защищает от коронавируса
Утверждение очень неоднозначное. Если разобраться в работе иммунной системы, становится ясно, что с вирусами организм справляется за счет выработки антител для конкретной угрозы, уже попавшей в организм в виде непосредственно вируса или прививки. Совершенно точно витамин С, как химическое вещество, не может “запрограммировать” организм создавать необходимые под конкретный вирус антитела. Однако его достаток стимулирует работу иммунитета, а значит, риск подхватить какую-то заразу вообще (но отнюдь не только коронавирус) несколько меньше. Исследования 2013 года вообще показывают, что прием витамина С помогает уменьшить тяжесть и продолжительность симптомов простуды. Но исследований, говорящих о том, что витамин С с какой-то значимой долей вероятности защищает от коронавируса или бубонной чумы, нет.
Ослаблять иммунитет из-за дефицита витамина точно ни к чему, но для борьбы с вирусами есть более надежные способы. Во-первых, для собственной безопасности лучше сделать прививку (если, конечно, нет противопоказаний по здоровью), а во-вторых, стоит принять во внимание существование и пятого мифа.
Миф пятый: чем больше, тем лучше
Еще один из популярных мифов о витамине С — “его много не бывает”. Однако так ли это на самом деле?
Если разобраться в проблеме досконально, а не верить на слово странным утверждениям из интернета, можно узнать, что у витаминов есть норма суточного потребления. Она определяется возрастом и массой тела. Так, например, для ребенка до 6 лет, согласно данным iHerb, норма потребления составляет не более 50 мг в сутки, у подростков — 75 мг, а у взрослых — до 100-120 мг. Возможна и более детальная оценка суточной нормы, если принять во внимание не только возраст, но и массу тела. Дозировка обусловлена тем, что применение витамина С в чрезмерных количествах, превышающих суточную норму более чем в 150 раз, может привести к нарушению работы слизистых пищеварительного тракта и, как следствие, к расстройству пищеварения.
Поэтому при приеме витаминов необходимо обращать внимание на дозировку. Как правило, витамины в форме капсул и таблеток дозируются по 1000 мг, что является терапевтической дозой. В то же время порог токсичности у взрослого человека для витамина С — 15000 мг. То есть переесть витаминов можно, но для этого нужно постараться. Впрочем, за утверждением оптимальной дозировки для своего веса и возраста самым правильным шагом будет обратиться к врачу.