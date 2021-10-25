ТОП-5 мифов о витамине С

Миф первый: витамин С можно получить только из пищи

Это совершенно не так: уже около столетия человечеству доступны витаминные комплексы, нацеленные на восполнение недостающих элементов в организме. В некоторых районах определенные фрукты и овощи могут быть не слишком доступны в зависимости от сезона. К счастью, доставку витаминов можно заказать куда угодно, да и хранятся они гораздо дольше, чем любые, самые непривередливые фрукты.

Витамин С сейчас производят в разных формах: это таблетки, капсулы, аскорбиновая кислота, порошки, леденцы и жевательные смеси. Все эти варианты представлены на любом специализированном ресурсе — например, на iHerb.

Как мы видим, вопрос набора витаминов не из пищи в XXI веке можно считать решенным. Но так ли все просто? Попробуем разобраться.

Миф второй: витамин С может накапливаться в организме

Есть мнение, что если в какой-то период съесть много цитрусовых или принимать горстями витамины, то заряда бодрости и иммунитета хватит надолго.

К сожалению, это не так. Этот витамин водорастворим, а значит, быстро выводится из организма в ходе обмена веществ. Но расстраиваться не стоит: цитрусы на столе, а витаминные комплексы в кармане позволят избежать недостатка витамина.