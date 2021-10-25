Лук не от семи недуг: названы болезни, с которыми лук лучше не есть

Специалист в беседе с изданием “Доктор Питер” посоветовал не злоупотреблять с луком тем, у кого есть гипертония, так как этот овощ способен повысить давление.

Также отказаться или минимизировать количество лука в пище стоит тем, у кого есть язвенная болезнь, панкреатит и колит.

Неумеренное потребление лука может негативно сказаться даже на состоянии здоровых людей. Андреев отметил, что этот овощ может оказывать слабительное действие.

“Если переборщить с употреблением этого продукта, можно получить диарею, вздутие и метеоризм. Это правда, что лук может спровоцировать и расстройство желудка и изжогу”, — сказал специалист.

В свою очередь, врач-диетолог Наталья Нефедова посоветовала аккуратно относиться к луку людям, страдающим от гастрита, язв, синдрома раздраженного кишечника и тем, чей организм подвержен изжоге. Также существует индивидуальная непереносимость этого продукта, сообщает радио “Спутник”.

Еще одним неприятным эффектом употребления лука является запах. Однако на самом деле он идет не изо рта. Источником специфического запаха становится кожа, так вещество выделяется через поры.