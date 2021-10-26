26.10.2021, 10:02
Татьяна Васильева призвала судить антипрививочников
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Актриса Татьяна Васильева осудила противников вакцинации. Она полна гнева и негодования из-за того, что не может работать. Артистка считает антипрививочников виноватыми в том, что театры и кинотеатры вновь придется закрывать. Об этом сообщает “Рамблер”.
Народная артистка России сделала двухкомпонентную вакцинацию от коронавируса. Также она дважды переболела COVID-19. Об этом звезда рассказала в эфире ток-шоу “Пусть говорят”.
“Почему я должна сейчас не работать из-за тех, кто принципиально не прививается и носит на себе заболевание? Необходимо смотреть на это более жестко. Если человек по каким-то своим убеждениям непонятным не прививается, он кто? В этой ситуации он преступник, его надо судить”, — считает актриса.
Васильева считает, что за последний год многие люди позабыли, насколько коронавирус может быть опасен, поэтому не спешат защитить себя вакцинацией.