“Русский авось”: Лев Лещенко объяснил нежелание россиян вакцинироваться

“У нас в России это всё компанейщина, русский человек устал от неё, нужны реальные способы разговора, и жестокого разговора. Я считаю, что только средствами принуждения можно русского человека заставить что-то сделать, а компанейщина у нас никогда не проходила”, — заявил Лещенко.

В пример артист привел методы, используемые на Западе, где власти полностью закрывают учреждения и вводят обязательную вакцинацию. Отдельно Лещенко отметил Венгрию, “где все открыто и никто не болеет”.

“Надежда вся на русский “авось” идёт. Надо брать опыт со стран, которые преодолели всё это — с Германии, Венгрии, Италии. Я вижу, как ведёт себя западное общество по отношению к своему здоровью и как ведёт себя наша публика”, — заявил Лещенко и подчеркнул, что исходит из личного мнения.