ВИДЕО | Девушка сняла паука, похоженго на Элтона Джона

Правда, более продвинутые в зоологии пользователи успели уточнить, что это самка, а Элтон Джон несмотря ни на что принадлежит к мужскому полу. Паук-скакун встречается в основном на востоке Австралии, хотя встретить его можно практически везде (однажды его обнаружили даже на вершине Эвереста). Их можно увидеть на деревьях и листьях. Самки этих пауков обычно достигают 7 мм в длину, а самцы — около 5 мм. Эти пауки могут укусить человека — больно, но не смертельно.