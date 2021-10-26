Светлана Светличная нашлась на съемках ток-шоу

Светлана Светличная найдена на территории киностудии имени Горького. Об этом нам сообщил источник в правоохранительных органах. Актриса 22 октября приехала туда на съемки в одном из телешоу. Видимо, там же она находилась в последнее время.

Отметим, что на поиски Светличной были брошены значительные силы. Розыском занимались волонтеры “Лизы Алерт”, также подробный доклад о ходе поисков затребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Тревогу забила родня Светличной после того, как актриса с прошлой пятницы перестала выходить на связь и не появлялась дома.

Ситуация выглядит очень странно — все это пока похоже на раскрутку шоу.