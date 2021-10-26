26.10.2021, 14:20
Светлана Светличная нашлась на съемках ток-шоу(2)
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О пропаже актрисы стало известно со слов ее сына Алексея Ивашова. Он сообщил, что Светличная пропала 21 октября. 24 октября невестка Светличной обратилась в Бюро несчастных случаев, заявив, что артистка перестала выходить на связь 22 числа, — напоминает хронологию Lenta.
Светлана Светличная найдена на территории киностудии имени Горького. Об этом нам сообщил источник в правоохранительных органах. Актриса 22 октября приехала туда на съемки в одном из телешоу. Видимо, там же она находилась в последнее время.
Отметим, что на поиски Светличной были брошены значительные силы. Розыском занимались волонтеры “Лизы Алерт”, также подробный доклад о ходе поисков затребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Тревогу забила родня Светличной после того, как актриса с прошлой пятницы перестала выходить на связь и не появлялась дома.
Ситуация выглядит очень странно — все это пока похоже на раскрутку шоу.