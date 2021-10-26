Алена Водонаева купила квартиру для кота

Как выяснил Super, Водонаева выбрала для своего мейн-куна 50-метровую квартиру за 19 млн рублей (236 тыс. евро). Купить ее Алена решила в ипотеку. Дом находится в элитном районе Москвы, он был построен почти 100 лет назад. Обычно цены в этом месте гораздо выше, но жилье кота Водонаевой нуждается в капитальном ремонте.