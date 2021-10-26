Эстонский телеведущий Анатолий Эйн: про каминг-аут Киркорова, вакцинацию и способ держать себя в тонусе

Отрывки из интервью:

Про вакцинацию

“Может быть иногда стоит подтолкнуть человека, если он до конца не определился, но это можно делать если это твои родные, близкие или друзья.”

Про каминг-ауты звезд

“Большие звезды, например, такие как Филипп Бедросович, красиво нам показывают и демонстрируют разные грани — не то, чтобы это хайп или пропаганда, а что можно и так и так. Время меняется и я не считаю, что это не каминг-аут, а больше позиция творческого человека.”

Про бег каждый день

“Я по возможности призываю заниматься спортом. Не то, что бы это были какие-то безумные нагрузки — кому что подходит. Кто-то не может бегать, но можно тогда поприседать или сходить на эллипс — главное держать себя в тонусе, не запускать. Я каждый день бегаю по 10 км минимум. Может в году пропускаю 1-2 дня только.”

Про моду

“Раньше были точно модные направления к которым все стремились и мы следовали какой-то определенной тенденции. Если мы сейчас посмотрим, то модных тенденций уже так много, что на смену пришло слово стиль — как ты себя позиционируешь, так ты и являешься модным человеком.”

В новом видеоподкасте “Вам слово” участвуют эстонские блогеры, интересные личности и профессионалы своего дела. Они не боятся высказывать свое мнение и несут за него ответственность. Блогеры выйдут из своего виртуального пространства и будут отвечать на прямые вопросы в реальном времени, а также выполнять веселые задания. Приятного просмотра!