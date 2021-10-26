Шоубиз
26.10.2021, 16:30

Моргенштерн рискует получить тюремный срок

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screenshot - youtube
Рэпер Моргенштерн выступил против празднования Дня Победы. В новом интервью он заявил, что не понимает суть праздника. Рэпер добавил, что “наверное, гордиться просто нечем”, поэтому россияне и отмечают 9 мая, — сообщает телеграм-канал “Звездач”. Казалось бы, ничего ужасного. Но сейчас в России за подобные высказывания можно и срок получить.

“Это часть 3 ст. 354. 1 УК. Предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2 до 5 миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Человек, который высказывает подобные вещи, не может быть ни официальным лицом банка, ни выступать в СМИ, ни на телеканалах. Такое наказание было бы более серьезным, чем простое привлечение этого гражданина к уголовной ответственности”, — заявил адвокат Евгений Корчаго, работающий с такими звездами как Анастасия Волочкова.

А адвокат МКА “Альфа” Максим Мартьянов добавил, что главным доказательством обвинения в такого рода делах является лингвистическая экспертиза.

“Если эксперт установит, что в словах Моргенштерна действительно присутствует неуважение ко дням воинской славы, то вопрос о привлечении исполнителя к уголовной ответственности может быть решен не в его пользу”, — отметил он.

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