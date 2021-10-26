Моргенштерн рискует получить тюремный срок(18)
“Это часть 3 ст. 354. 1 УК. Предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2 до 5 миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Человек, который высказывает подобные вещи, не может быть ни официальным лицом банка, ни выступать в СМИ, ни на телеканалах. Такое наказание было бы более серьезным, чем простое привлечение этого гражданина к уголовной ответственности”, — заявил адвокат Евгений Корчаго, работающий с такими звездами как Анастасия Волочкова.
А адвокат МКА “Альфа” Максим Мартьянов добавил, что главным доказательством обвинения в такого рода делах является лингвистическая экспертиза.
“Если эксперт установит, что в словах Моргенштерна действительно присутствует неуважение ко дням воинской славы, то вопрос о привлечении исполнителя к уголовной ответственности может быть решен не в его пользу”, — отметил он.