Актер Александр Ивашкевич и гитарист Кристо Кяо выпустят уникальный альбом на русском и эстонском языках. Для выхода нужна ваша поддержка!

“Хочется вернуть то лучшее, что дало нам прошлое”, — говорит актер и музыкант Александр Ивашкевич. Так, в альбом войдут ставшие поистине культовыми хиты авторской песни прошлых лет — “Со мною вот что происходит”, “Город золотой”, “Надежда” и многие другие (полный список песен можно посмотреть ЗДЕСЬ).

Уникальность проекта в том, что исполнители из двух разных миров, соединяя поэзию и музыку, искусно создают красивый мост между эстонской и русской культурой. “Все песни, все стихи, которые будут звучат на диске впервые в истории переведены на эстонский язык. Эстонская публика сможет понять, вкусить те нюансы, которые заложены в этом материале”, — объясняет Александр Ивашкевич. Чтобы донести слушателю нюансы на эстонском языке, музыканты обратились за помощью к поэтессе Эде Ахи, чьи прекрасные переводы помогают глубже проникать в скрытые смыслы текста.

Сотворчество актера Русского театра Эстонии Александра Ивашкевича и гитариста Кристо Кяо длится уже более 10 лет. Тщательно продуманная программа была представлена в разных частях Эстонии, а также — в Латвии. Однако, идея выпустить пластинку окончательно созрела после успешных концертов в Центре Арво Пярта летом 2021 года. Музыкант и представитель Центра Арво Пярта Хеле-Май Пообус также активно участвует в выпуске альбома.

Aльбом будет выпущен звукозаписывающей компанией Estonian Record Productions. В настоящий момент записан весь музыкальный и лирический материал, текст буклета готов и скоро будет завершен перевод на эстонский язык. Осталось совсем немного. И для завершения работы музыкантам нужна ваша поддержка.

Сбор средств в поддержку проекта открыт в настоящий момент на hooandja.ee. Поддержать проект можно ЗДЕСЬ.