27.10.2021, 11:01
ФОТО | Новый имидж изменил певицу Натали до неузнаваемости(6)
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Поклонники певицы узнали ее не сразу, но по достоинству оценили новую прическу и цвет волос. Они написали в комментариях: “На первом фото не узнала вас. Взгляд полный нежности, глубины, лучезарности, доброты”, “Прическа супер!”, “Неузнаваемая!”, “Очень вам идет”, — пишет mail.ru.
Также фолловеры восхитились тем, насколько молодо выглядит 47-летняя звезда: “Вам не дашь больше 25 лет!”, “Вы очень молодо выглядите”, “В чем секрет вашей молодости?”, “Как всегда свежа и неотразима!”
Про секрет молодости, впрочем, Натали уже отвечала. Она не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов. Только в отличие от некоторых звезд получается у нее это на редкость удачно.