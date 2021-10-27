ФОТО | Новый имидж изменил певицу Натали до неузнаваемости

Также фолловеры восхитились тем, насколько молодо выглядит 47-летняя звезда: “Вам не дашь больше 25 лет!”, “Вы очень молодо выглядите”, “В чем секрет вашей молодости?”, “Как всегда свежа и неотразима!”

Про секрет молодости, впрочем, Натали уже отвечала. Она не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов. Только в отличие от некоторых звезд получается у нее это на редкость удачно.