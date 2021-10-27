За поцелуй на сцене на Ивлееву и Собчак завели уголовное дело

Напомним, как было дело: на YouTube-канале Насти Ивлеевой вышел выпуск ее нового шоу “Королевские кобры”, и Собчак стала его специальной гостьей — она пришла в качестве члена жюри, чтобы оценить выступления всех дрэг-квин.

Номера участниц закончились, и тут Собчак и Ивлеева тоже решили схлестнуться в танцевальном баттле. А после очень искренне и натурально целовались несколько секунд. Собственно, случилась сия оказия, и мимо борцов за нравственность она, конечно, не прошла.

В Сети активно обсуждали (да и по сей день продолжают это делать, что уж там) такое совсем не детское проявление чувств, и многим это категорически не нравится. Естественно, Виталий Милонов в первых рядах возмущенцев. По его словам, грустно наблюдать, что отечественный YouTube “превращается в цирк оральной проституции”.

“Единственное, что хочется сделать после просмотра шоу Ивлеевой, — развидеть увиденное и помыть глаза с мылом. А еще отправить всех участников в специнтернат, где им восполнят базовое образование и научат себя прилично вести”, — заявил 47-летний депутат.

А известная своими неоднозначными высказываниями Ирина Волынец, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета, заявила: “Хочется пожелать этим двум дамам творческих успехов, чтобы все-таки они привлекали внимание к своим персонам благодаря собственным достижениям, каким-то своим успехам, благодаря пользе, которую они приносят обществу, для того чтобы о них говорили”.