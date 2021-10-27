“Они ждут, пока он умрет”. Слава Зайцев лежит в реабилитационном центре и не выходит на связь с сыном(3)
Показ Славы на Неделе моды Mercedes-Benz действительно отменили и перенесли на ноябрь, сославшись на состояние здоровья модельера. Но даже самые близкие люди в окружении Зайцева — сын Егор и помощник Расул — не знали, где он находится, а каждая из сторон, которая занимается его здоровьем, обвиняет другую в попытках свести дизайнера в могилу.
По словам сына Славы — Егора Зайцева, о местонахождении отца он не знал, а выяснил, что тот в больнице, только за день до показа. При этом сын утверждает, что ему специально не дают контактировать с дизайнером и не дают ему трубку.
“В больнице отец лежит уже две недели, я не знал где, только сегодня нашли. Дозвонились до медбрата, он сказал, что все нормально и Вячеслав на процедурах. Но они все время так говорят… К телефону отец не подходит. От меня его прячут. В дом к отцу меня не пускают, там распоряжение меня не пускать. Я считаю, что его просто хотят заморить, чтобы стать опекунами”, — Егор Зайцев
Выяснилось, что Вячеслав Зайцев сейчас находится в реабилитационном центре имени Швецовой, а до этого лежал в клинике “Три сестры”. Туда модельера устроил другой его помощник и друг — экс-депутат Николай Головин. По его словам, госпитализация была плановая, на 21 день, а потом дизайнера собираются отправить на прививку от коронавируса. Егор же никакого участия в жизни отца в принципе не принимает, но организовывает показы без его ведома.
“Они без согласования с Вячеславом Михайловичем запланировали его показ. Зайцев туда не пришел, и они не нашли ничего лучше, чем объяснить его отсутствие тем, что он чуть ли не парализован и не в реанимации. Дом моды убыточный. Там отопления нет до сих пор. Там раздолбанные стены, бетон, картины зайцевские висят в бетонной пыли. Вячеславу Зайцеву помогаю я. И инвалидность я помог установить этим летом, у него I группа инвалидности. Они ждут, когда он умрет, я не дал ему умереть”, — Николай Головин.
Личный помощник Зайцева Расул Ахмедов считает, что лечение модельера носит больше принудительный, нежели добровольный характер. Как утверждает сторона сына, они каждый месяц выделяют Вячеславу 500 тысяч рублей, однако все это время дизайнер жалуется на отсутствие денег, куда они пропадают — неизвестно. Кроме того, Расул утверждает, что в клиниках модельеру становится только хуже.
“Недавно я говорил с Вячеславом Михайловичем, он говорит, что его опять положили в клинику, и выясняется, что лечащий врач в отпуске. Он говорит, ему стало хуже, врачи к нему не подходят, никто им не занимается. Я через своих знакомых узнал, в какой он клинике, это держали от нас в тайне. В клинике “Три сестры” главный врач — близкий друг Головина. И в этой клинике не исключено, что тоже его знакомые”, — Расул Ахмедов
Егор и Расул считают, что с помощью реабилитационного центра Головин только отмывает деньги, поскольку лечение в клиниках дорогостоящее. Головин же в разговоре с Super заявил, что лечение происходит полностью за счёт государства, поскольку ещё в августе он оформил Зайцеву инвалидность первой группы.