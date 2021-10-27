“Они ждут, пока он умрет”. Слава Зайцев лежит в реабилитационном центре и не выходит на связь с сыном

Показ Славы на Неделе моды Mercedes-Benz действительно отменили и перенесли на ноябрь, сославшись на состояние здоровья модельера. Но даже самые близкие люди в окружении Зайцева — сын Егор и помощник Расул — не знали, где он находится, а каждая из сторон, которая занимается его здоровьем, обвиняет другую в попытках свести дизайнера в могилу.

По словам сына Славы — Егора Зайцева, о местонахождении отца он не знал, а выяснил, что тот в больнице, только за день до показа. При этом сын утверждает, что ему специально не дают контактировать с дизайнером и не дают ему трубку.

“В больнице отец лежит уже две недели, я не знал где, только сегодня нашли. Дозвонились до медбрата, он сказал, что все нормально и Вячеслав на процедурах. Но они все время так говорят… К телефону отец не подходит. От меня его прячут. В дом к отцу меня не пускают, там распоряжение меня не пускать. Я считаю, что его просто хотят заморить, чтобы стать опекунами”, — Егор Зайцев



Выяснилось, что Вячеслав Зайцев сейчас находится в реабилитационном центре имени Швецовой, а до этого лежал в клинике “Три сестры”. Туда модельера устроил другой его помощник и друг — экс-депутат Николай Головин. По его словам, госпитализация была плановая, на 21 день, а потом дизайнера собираются отправить на прививку от коронавируса. Егор же никакого участия в жизни отца в принципе не принимает, но организовывает показы без его ведома.

“Они без согласования с Вячеславом Михайловичем запланировали его показ. Зайцев туда не пришел, и они не нашли ничего лучше, чем объяснить его отсутствие тем, что он чуть ли не парализован и не в реанимации. Дом моды убыточный. Там отопления нет до сих пор. Там раздолбанные стены, бетон, картины зайцевские висят в бетонной пыли. Вячеславу Зайцеву помогаю я. И инвалидность я помог установить этим летом, у него I группа инвалидности. Они ждут, когда он умрет, я не дал ему умереть”, — Николай Головин.