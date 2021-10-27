"Пошел он..." Режиссер “Шерлока Холмса” объяснил, почему 30 лет не общается с Василием Ливановым(1)
“Я с ним не ссорился, — пояснил Игорь Федорович. — Это он надулся как пузырь из-за того, что я в своей книге “Бейкер-стрит на Петроградской” посмел написать, что он очень средний актер, но при этом идеально подходящий типаж для роли Холмса. Я, между прочим, с самого начала собирался снимать именно его, потому что никого больше не видел в этой роли. А он надулся и с тех пор везде поливает меня грязью. Так что нет, мы не общаемся, не списываемся. И не планируем. С какой стати-то? Пошел он на фиг!”
Сам Ливанов в прошлом году рассказал свою версию конфликта: “Масленников стал петушиться перед одной артисткой и странно решать сцену. Я не выдержал и сказал, что так не получится. Тогда он заорал: “Кто здесь режиссер?” Я ответил: “Вы — режиссер. Только плохой”. Хлопнул дверью и улетел с “Бейкер-стрит” в Москву”. По его словам, вернулся он только чтобы не поводить “Виташу“ — Виталия Соломина, который играл роль Ватсона. Кроме того, обида осталась за то, что Масленников ничего не предпринял, когда узнал, что награждать за “Холмса” будут не всех основных создателей картины (включая актеров), а только режиссера.