"Пошел он..." Режиссер “Шерлока Холмса” объяснил, почему 30 лет не общается с Василием Ливановым

“Я с ним не ссорился, — пояснил Игорь Федорович. — Это он надулся как пузырь из-за того, что я в своей книге “Бейкер-стрит на Петроградской” посмел написать, что он очень средний актер, но при этом идеально подходящий типаж для роли Холмса. Я, между прочим, с самого начала собирался снимать именно его, потому что никого больше не видел в этой роли. А он надулся и с тех пор везде поливает меня грязью. Так что нет, мы не общаемся, не списываемся. И не планируем. С какой стати-то? Пошел он на фиг!”