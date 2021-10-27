Светлана Светличная объяснила причину своего исчезновения

Теперь телевизионщики прокачивают версию, что актрисе будто бы стало плохо, у нее закружилась голова, ей вызвали скорую, сделали уколы…

За несколько дней до этой загадочной истории у Светличной случился неприятный разговор с её невесткой Ольгой.

"Меня размазали…Я не хочу с невесткой встречаться и не хочу с ней общаться", — не вдаваясь в подробности сообщила Светличная в гостях у Малахова. Программа называлась “Я хочу, чтобы меня защитили”.

"У Маши (внучка актрисы), Светы и Оли (невестка) всегда были сложные отношения", — пояснила актриса Наталья Гвоздикова. Она тоже пришла на эфир.

Как стало понятно, эти сложные отношения обострились после переезда Светличной в новую квартиру. 7 октября она поселилась в новостройке недалеко от метро “Преображенская площадь”. Живет теперь на 15-м этаже. Как будто бы была этому рада. Большая, современная, просторная квартира. Рядом с домом сына. Так удобней для всех. Но потом началось…

"Это не мои стены, я чужая в них, я хотела покончить с собой, — жаловалась Светличная. — Женщина не должна жить одна…"

Родные пытались создать ей лучшие условия, а получилось, что ей поменяли привычную среду обитания на новую. И Светличной от этого стало плохо. Чтобы привлечь к себе внимание соседей, она разбрасывала в подъезде записки такого содержания: “Меня никуда не выпускают. После удара по голове, мне трудно”.

В кафе рядом с домом она встретила добрую девушку Пелагею Летунову (может, эта неслучайная встреча, а “домашняя заготовка” телевизионщиков). По словам Пелагеи, Светличная ей сказала, что покончит с собой, если с ней не поговорит Андрей Малахов. Но до Малахова Светлана Афанасьевна позвонила своей невестке Ольге. И та якобы грубо с ней поговорила и даже угрожала.

"Светлана Афанасьевна жаловалась, что находится взаперти, как заложница, и не может выйти из дома (а как же встреча в кафе?). Ей в новом доме одиноко. Она плакала, просила: “Позвоните Андрюше”, — рассказала Пелагея в программе “Прямой эфир”.