Шоубиз
27.10.2021, 15:00

Константин Хабенский будет руководить МХТ им. Чехова

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Одновременно поменялось руководство в обоих московских наследниках МХАТ Станиславского и Немировича-Данченко. В МХАТ им. Горького (в народе уже получишим прозвище “МХАТ им. Бузовой) сменился генеральный директор — им стал Владимир Кехман. Как это отразится на внутренней политике театра, неизвестно. А в МХТ им. Чехова новым художественным руководителем назначен Константин Хабенский.

“Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский”, — сказано в релизе Министерства культуры России.

В ведомстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.

От Хабенского в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты.

“Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности”, — подчеркнули в пресс-службе.

Женовач занял кресло худрука-директора МХТ имени Чехова в марте 2018 года после смерти Олега Табакова. Хабенский работает в этом театре с 2003-го.

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