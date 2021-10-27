Московский театр “Чудаки” возвращается в Эстонию

Вы когда нибудь видели как летают блины, овощи и фрукты по зрительному залу? Тогда приходите и убедитесь, что так шутить умеют только настоящие чудаки — профессионалы высокого класса.

Cпектакль с участием профессиональных артистов, ростовых кукол, концертных номеров, великолепных костюмов, световых эффектов. А в конце представления на сцене огромная вырастающая настоящая Ёлка с мигающими огнями радости. Качество, костюмы, декорации, удивят вас на все 100%!

Какой самый вкусный праздничный стол с изысканными угощениями? Конечно новогодний. А как сделать интересной новогоднюю постановку и показать приготовления праздничных вкусняшек?

С этой задачей блестяще справляется Московский театр Чудаки. На сцене появляются вилки, ложки, огромная кастрюля, блюдца и тарелки, тортики и пирожные, мороженое. И все это вкусное великолепие оживает на сцене. И это еще не все. Корова, волк и заяц с морковкой.

Как всегда у артистов этого театра самые необычные и яркие костюмы, много юмора, смешных сцен и разумеется игр с детьми!

Московский театр Чудаки объездил многие города России, успешно гастролировал в Польше и Объединённых Арабских Эмиратах, Соединённых Штатах Америки, Италии, Сербии, Израиле, Омане, Турции, Бахрейне, Италии, с “Масленицей” в Великобритании, Азербайджане и Катаре, и неоднократными новогодними турами по Германии, Швейцарии, Чехии и Австрии. Театр неоднократно участвовал в Международных фестивалях театров кукол.

Новая постановка создавалась специально для зрителей Германии и Прибалтики. И конечно в конце вырастет елка с мигающими огнями радости и Дедушка Мороз пригласит всех ребят за подарками. Ведь совсем скоро наступит Новый год.

А подарки?

Подарок получит каждый ребёнок, который придет на представление.

Внимание! Подарки не предусмотрены для взрослых.

Билеты в Piletilevi.