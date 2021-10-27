На PÖFF будут представлены новейшие фильмы из стран Балтии

В конкурсной программе фильмов из стран Балтии Латвия представлена тремя, Литва четырьмя и Эстония пятью кинокартинами. Ожидается три мировые и одна эстонская премьера фильмов из пяти эстонских работ.

Впервые на экране покажут постановочный документальный фильм Райнера Сарнета “Дневник Вайно Вахинга”, в котором дневник эстонского психиатра и писателя проливает свет на неизвестные детали его жизни.

Документальный фильм Манфреда Вайнокиви “Лучшее из Сальери” высмеивает систему и жажду известности, рассказывая о нем самом — мужчине, который создает нетленные произведения в ванной комнате, дает искрометные интервью несуществующим медиаканалам и удостаивается воображаемых наград. Как преодолеть проклятие ванной комнаты и достичь мировой славы на самом деле? Этот фильм также будет показан впервые.

О творчестве и трагической жизни талантливого музыканта Уку Куута рассказывает документальный фильм Ивара Мурда “u.Q”, который будет представлен публике впервые.

Состоится и эстонская премьера документального фильма Марты Пульк “Скажи мне”, в котором 22 кинематографиста из 15 стран открыли анонимные голосовые сообщения и составили поэтический портрет человечества, находящегося на карантине. Мировая премьера фильма состоится в конкурсной программе стартующего завтра Международного фестиваля документального кино в Йи.хлаве (Ji.hlava IDFF).

Из уже ранее показанных работ будет представлен игровой фильм Каупо Круусиаука “Сандра устраивается на работу”.

Самым известным из литовских кинолент является фильм-победитель конкурса “Горизонты” Венецианского кинофестиваля — криминальная драма “Пилигримы” режиссера Лауринаса Барейши. В главном конкурсе Варшавского кинофестиваля была впервые представлена картина именитого литовского мастера Алгимантаса Пуйпы “Синефилия”, а в конкурсе “Восток — Запад” в Карловых Варах драма Андрюса Блажявичюса “Бегунья”. На фестивале в Таллинне состоится мировая премьера триллера Эмилиса Веливиса “Поколение злых” с Ингеборгой Дапкунайте в главных ролях.