На PÖFF будут представлены новейшие фильмы из стран Балтии(1)
В конкурсной программе фильмов из стран Балтии Латвия представлена тремя, Литва четырьмя и Эстония пятью кинокартинами. Ожидается три мировые и одна эстонская премьера фильмов из пяти эстонских работ.
Впервые на экране покажут постановочный документальный фильм Райнера Сарнета “Дневник Вайно Вахинга”, в котором дневник эстонского психиатра и писателя проливает свет на неизвестные детали его жизни.
Документальный фильм Манфреда Вайнокиви “Лучшее из Сальери” высмеивает систему и жажду известности, рассказывая о нем самом — мужчине, который создает нетленные произведения в ванной комнате, дает искрометные интервью несуществующим медиаканалам и удостаивается воображаемых наград. Как преодолеть проклятие ванной комнаты и достичь мировой славы на самом деле? Этот фильм также будет показан впервые.
О творчестве и трагической жизни талантливого музыканта Уку Куута рассказывает документальный фильм Ивара Мурда “u.Q”, который будет представлен публике впервые.
Состоится и эстонская премьера документального фильма Марты Пульк “Скажи мне”, в котором 22 кинематографиста из 15 стран открыли анонимные голосовые сообщения и составили поэтический портрет человечества, находящегося на карантине. Мировая премьера фильма состоится в конкурсной программе стартующего завтра Международного фестиваля документального кино в Йи.хлаве (Ji.hlava IDFF).
Из уже ранее показанных работ будет представлен игровой фильм Каупо Круусиаука “Сандра устраивается на работу”.
Самым известным из литовских кинолент является фильм-победитель конкурса “Горизонты” Венецианского кинофестиваля — криминальная драма “Пилигримы” режиссера Лауринаса Барейши. В главном конкурсе Варшавского кинофестиваля была впервые представлена картина именитого литовского мастера Алгимантаса Пуйпы “Синефилия”, а в конкурсе “Восток — Запад” в Карловых Варах драма Андрюса Блажявичюса “Бегунья”. На фестивале в Таллинне состоится мировая премьера триллера Эмилиса Веливиса “Поколение злых” с Ингеборгой Дапкунайте в главных ролях.
Из латвийских фильмов самым известным является сюрреалистический исторический триллер Дависа Симаниса “За год до войны”, в котором в 1913 году швейцар из Риги Ганс, путешествуя по Европе, попадает в самые странные ситуации, встречая Ленина, Гитлера, Сталина, Фрейда и другие исторические личности. В Латвии этот фильм претендует на премию кинофестиваля “Большой Кристап” аж в 11 категориях. Документальный фильм Лайлы Пакалныни “Дома” представляет собой юмористический портрет-калейдоскоп жизни латышей, снятый сквозь окна их домов. На PÖFF состоится мировая премьера триллера Улиса Ольте “Жертва”.
В конкурсную программу фильмов из стран Балтии вошли:
Эстония
- Скажи мне, реж. Марта Пульк (Эстония / Иордания)
- Сандра получает работу, реж. Каупо Круусиаук (Эстония)
- Лучшее из Сальери, реж. Манфред Вайнокиви (Эстония)
- Дневник Вайно Вахинга, реж. Райнер Сарнет (Эстония)
- u.Q, реж. Ивар Мурд (Эстония)
Литва
- Синефилия (Sinefilija), реж. Алгимантас Пуйпа (Литва)
- Бегунья (Bėgikė), реж. Андрюс Блажявичюс (Литва / Чехия)
- Поколение злых (Piktųjų karta), реж. Эмилис Велевис (Литва)
- Пилигримы (Piligrimai), реж. Лауринас Барейша (Литва)
Латвия
- Жертва (Upurga), реж. Цгис Ольте (Läti)
- За год до войны (Gads pirms kara), реж. Давис Симанис (Läti-Leedu-Tšehhi)
- Дома (Mājas), реж. Лайла Пакалныня (Läti)
Фильмы будет оценивать международное жюри.
Билеты на сеансы конкурсной программы фильмов из стран Балтии поступят в продажу 5 ноября. Уже сейчас можно приобрести фестивальные паспорта.
На сеансы фестиваля можно будет пройти только при наличии COVID-справки.
25-й кинофестиваль “Темные ночи” пройдет с 12 по 28 ноября.
Сайт PÖFF: https://poff.ee/.