Самый горячий месяц: Василиса Володина предупреждает, чего бояться в ноябре

В ноябре все близкие увидят, что вы человек подлинного упорства и почувствуют это на себе. Вам не до поиска компромиссов, особенно когда окружение давит — самое время обороняться, а не пытаться разделить чужую точку зрения. Если есть возможность, советую взять отпуск и выключиться из спорных вопросов, разрешение которых не просматривается. Непростой темой могут стать отношения и необходимость избавиться от стереотипов и ограничений.

Будет предельно будет сосредоточен. И получает возможность показать подлинную силу. То, что было “просто планами” сменяется реализацией этих планов. Время компромиссов осталось позади, и, если раньше вы пытались угодить всем и собрать мнение от всех и каждого, в ноябре актуальным будет прислушаться к себе самому. Середина месяца довольно экстремальная, будьте особенно осторожны в финансовых битвах.

А еще в ноябре тормозит Венера, готовясь к своей предновогодней ретроградности. Ощущение ступора в отношениях с противоположным полом будет постоянно нарастать. Если именно в это время вам покажется, что вы “не догоняете” партнера, вероятнее всего, так оно и есть. Отойдите от стереотипов и постарайтесь погрузиться в интересы любимого человека.

При этом ноябрь прекрасно подходит для того, чтобы привлечь внимание окружающих, прорекламировать себя или свою деятельность или крикнуть миру о своей боли (если кому-то нужно именно это). Жесткие тау-квадраты с участием сразу четырех планет разворачивают на небе напряженную борьбу, продолжают для каждого из нас темы января 2021-го. Обострение конкуренции во всех сферах и на любых площадках, от лестничной клетки до политических высот. Только если в январе была надежда преодолеть препятствия за счет новых методов и свежих идей, сейчас должен вмешаться кто-то значительный, со стороны, чтобы жестким приказом остановить конфликт или отложить его обсуждение до лучших времен.

В действиях у многих будет прослеживаться некоторая одержимость, неадекватность и даже маниакальность, независимо от наличия справки от соответствующего специалиста. Держим себя в руках и помогаем в этом близким. Выясняем отношения, только если очень хочется, чтобы разговор стал финальной точкой.

Пришло время собирать плоды урожая, посаженного двумя месяцами ранее. Вы стали мощнее, брутальнее, есть поводы собой гордиться и рассчитывать на весомый результат деятельности. Главное не потратить мгновенно то, что собиралось таким трудом. Не рассыпать усилия. Финансово активный месяц, но стоит прикрутить ненужные траты, оставив только серьезные, чтобы к концу года не подойти с пустым кошельком.

Придется осваивать новые, непривычные для себя просторы. Общение не всегда дается вам легко, а в ноябре его будет, пожалуй, слишком много, чтобы вы чувствовали себя комфортно. В ноябре критически важным навыком станет многозадачность. Если вы пока не ас, можете дойти до истощения. Ускоряйтесь, расслабляйтесь, переключайтесь быстрее. Не советую затевать судебные разбирательства и отправляться в дальние путешествия.

Семейные дела выйдут на первый план и в довольно напряженном варианте. Очень похоже на конфликт между членами семьи или просто взвинченную обстановочку. Но ее можно использовать конструктивно! Найдите действительно сложную задачу, которая требует МНОГО сил (ремонт, занятия спортом) — и дурная энергия уйдет в правильном направлении. И берегите свои золотые нервы, особенно 18-20 ноября.

Месяц пробуждает креативность и предприимчивость, ощущение того, что за жизнь нужно биться будет стимулировать ваше мышление и изобретательность. Не верь, не бойся, не проси — это для Вас. Бросайтесь в самую пучину сложной ситуации, если хотите преуспеть. Остаться в стороне не получится. Будьте внимательны к детям, особенно к подросткам — они приготовили для вас сюрпризы не из числа приятных, но у раков-родителей нервы и так как канаты, вам не привыкать, к декабрю все утрясется.

Работа набирает обороты и может поглотить все время полностью. Близнецы будут разрываться между желанием помочь кому-то и крикнуть миру: “Помогите мне хоть кто-нибудь”. Например, могут находить прелести в удаленной работе и одновременно страдать от отсутствия общения. Требуется осторожность с точки зрения здоровья! Расходуйте силы дозированно, чтобы организм не решил поболеть недельку-другую.

Скорпион

Месяц будет ого-го! Полно шансов и самоутвердиться, и повоевать. Если снова обострится какой-то давний конфликт, советую не раздувать пожар страстей. Лучше перетерпеть-перемолчать, если сможете, конечно. Партнер по браку или бизнесу преподнесет яркие сюрпризы (не сказать, что они похожи на подарок к наступающему новому году). Причем в той ситуации Вы будете правы, но это не важно — отдуваться все равно вам.

Стрелец

Ноябрь будет странным, нехарактерным месяцем. Будете сами себе удивляться — неужели это я, неужели это со мной? За вашей спиной кто-то разворачивает настоящие укрепления, а вы несетесь вперед и не подозреваете, что плетутся интриги… Девиз месяца — доверяй, но проверяй, и не будь слишком прост. А еще ноябрь поможет Стрельцам более адекватно оценить роль близких в жизни. Во всем ли права мама? Не паразитируют ли другие родственнички на вашем доверии, даже если они старшие, и вроде бы требуется уважение…

Козерог

К счастью, Козероги сейчас накопили устойчивую самооценку, чтобы не позволить никому пошатнуть их уверенность в себе. А Венера еще и дарит шанс покрасоваться как-то особенно… Стать привлекательнее, заняться внешностью. В течение ноября только вы сами можете быть критиком для себя, но не слишком усердствуйте. Месяц с большими возможностями для Вас. Укрепляйте финансовую безопасность, думайте о том, куда могли бы инвестировать с прибылью.

Водолей

Никто не любит резких перемен, если не управляет ими. И водолей не исключение, хоть его и считают знаком неожиданности. Добрый совет — не форсируйте, не давите, не диктуйте. Контролируйте окружающих, представляя, что это все разыгравшиеся дети, а вы — мудрый учитель, который терпеливо ждет, когда его, единственного умного тут человека, выслушают. Водолеи сейчас слишком крепко держатся за свои позиции, а гибкость была бы полезнее. В дни, близкие к лунному затмению 18-20 ноября, ждем важных изменений дома, которые могут нарушать профессиональные планы.

Рыбы

Жажду новых просторов в ноябре можно и нужно направить в учебное русло. Или на то, чтобы стратегически продумать следующий этап вашей жизни. Грядущий декабрь даст вам в руки ключи от возможностей, которые только позвенели рядом весной 2021-го, но так и не были найдены. А сейчас подготовительный момент к финалу. Увы, как часто бывает в последнее время, окружение будет позволять себе раздражающие выпады в Ваш адрес. У Вас есть возможность этого принципиально не замечать или бить противника его же оружием!