Самый горячий месяц: Василиса Володина предупреждает, чего бояться в ноябре(2)
В действиях у многих будет прослеживаться некоторая одержимость, неадекватность и даже маниакальность, независимо от наличия справки от соответствующего специалиста. Держим себя в руках и помогаем в этом близким. Выясняем отношения, только если очень хочется, чтобы разговор стал финальной точкой.
При этом ноябрь прекрасно подходит для того, чтобы привлечь внимание окружающих, прорекламировать себя или свою деятельность или крикнуть миру о своей боли (если кому-то нужно именно это). Жесткие тау-квадраты с участием сразу четырех планет разворачивают на небе напряженную борьбу, продолжают для каждого из нас темы января 2021-го. Обострение конкуренции во всех сферах и на любых площадках, от лестничной клетки до политических высот. Только если в январе была надежда преодолеть препятствия за счет новых методов и свежих идей, сейчас должен вмешаться кто-то значительный, со стороны, чтобы жестким приказом остановить конфликт или отложить его обсуждение до лучших времен.
А еще в ноябре тормозит Венера, готовясь к своей предновогодней ретроградности. Ощущение ступора в отношениях с противоположным полом будет постоянно нарастать. Если именно в это время вам покажется, что вы “не догоняете” партнера, вероятнее всего, так оно и есть. Отойдите от стереотипов и постарайтесь погрузиться в интересы любимого человека.
А теперь об отдельных знаках Зодиака.
Овен
Будет предельно будет сосредоточен. И получает возможность показать подлинную силу. То, что было “просто планами” сменяется реализацией этих планов. Время компромиссов осталось позади, и, если раньше вы пытались угодить всем и собрать мнение от всех и каждого, в ноябре актуальным будет прислушаться к себе самому. Середина месяца довольно экстремальная, будьте особенно осторожны в финансовых битвах.
Телец
В ноябре все близкие увидят, что вы человек подлинного упорства и почувствуют это на себе. Вам не до поиска компромиссов, особенно когда окружение давит — самое время обороняться, а не пытаться разделить чужую точку зрения. Если есть возможность, советую взять отпуск и выключиться из спорных вопросов, разрешение которых не просматривается. Непростой темой могут стать отношения и необходимость избавиться от стереотипов и ограничений.
Близнецы
Работа набирает обороты и может поглотить все время полностью. Близнецы будут разрываться между желанием помочь кому-то и крикнуть миру: “Помогите мне хоть кто-нибудь”. Например, могут находить прелести в удаленной работе и одновременно страдать от отсутствия общения. Требуется осторожность с точки зрения здоровья! Расходуйте силы дозированно, чтобы организм не решил поболеть недельку-другую.
Рак
Месяц пробуждает креативность и предприимчивость, ощущение того, что за жизнь нужно биться будет стимулировать ваше мышление и изобретательность. Не верь, не бойся, не проси — это для Вас. Бросайтесь в самую пучину сложной ситуации, если хотите преуспеть. Остаться в стороне не получится. Будьте внимательны к детям, особенно к подросткам — они приготовили для вас сюрпризы не из числа приятных, но у раков-родителей нервы и так как канаты, вам не привыкать, к декабрю все утрясется.
Лев
Семейные дела выйдут на первый план и в довольно напряженном варианте. Очень похоже на конфликт между членами семьи или просто взвинченную обстановочку. Но ее можно использовать конструктивно! Найдите действительно сложную задачу, которая требует МНОГО сил (ремонт, занятия спортом) — и дурная энергия уйдет в правильном направлении. И берегите свои золотые нервы, особенно 18-20 ноября.
Дева
Придется осваивать новые, непривычные для себя просторы. Общение не всегда дается вам легко, а в ноябре его будет, пожалуй, слишком много, чтобы вы чувствовали себя комфортно. В ноябре критически важным навыком станет многозадачность. Если вы пока не ас, можете дойти до истощения. Ускоряйтесь, расслабляйтесь, переключайтесь быстрее. Не советую затевать судебные разбирательства и отправляться в дальние путешествия.
Весы
Пришло время собирать плоды урожая, посаженного двумя месяцами ранее. Вы стали мощнее, брутальнее, есть поводы собой гордиться и рассчитывать на весомый результат деятельности. Главное не потратить мгновенно то, что собиралось таким трудом. Не рассыпать усилия. Финансово активный месяц, но стоит прикрутить ненужные траты, оставив только серьезные, чтобы к концу года не подойти с пустым кошельком.
Скорпион
Месяц будет ого-го! Полно шансов и самоутвердиться, и повоевать. Если снова обострится какой-то давний конфликт, советую не раздувать пожар страстей. Лучше перетерпеть-перемолчать, если сможете, конечно. Партнер по браку или бизнесу преподнесет яркие сюрпризы (не сказать, что они похожи на подарок к наступающему новому году). Причем в той ситуации Вы будете правы, но это не важно — отдуваться все равно вам.
Стрелец
Ноябрь будет странным, нехарактерным месяцем. Будете сами себе удивляться — неужели это я, неужели это со мной? За вашей спиной кто-то разворачивает настоящие укрепления, а вы несетесь вперед и не подозреваете, что плетутся интриги… Девиз месяца — доверяй, но проверяй, и не будь слишком прост. А еще ноябрь поможет Стрельцам более адекватно оценить роль близких в жизни. Во всем ли права мама? Не паразитируют ли другие родственнички на вашем доверии, даже если они старшие, и вроде бы требуется уважение…
Козерог
К счастью, Козероги сейчас накопили устойчивую самооценку, чтобы не позволить никому пошатнуть их уверенность в себе. А Венера еще и дарит шанс покрасоваться как-то особенно… Стать привлекательнее, заняться внешностью. В течение ноября только вы сами можете быть критиком для себя, но не слишком усердствуйте. Месяц с большими возможностями для Вас. Укрепляйте финансовую безопасность, думайте о том, куда могли бы инвестировать с прибылью.
Водолей
Никто не любит резких перемен, если не управляет ими. И водолей не исключение, хоть его и считают знаком неожиданности. Добрый совет — не форсируйте, не давите, не диктуйте. Контролируйте окружающих, представляя, что это все разыгравшиеся дети, а вы — мудрый учитель, который терпеливо ждет, когда его, единственного умного тут человека, выслушают. Водолеи сейчас слишком крепко держатся за свои позиции, а гибкость была бы полезнее. В дни, близкие к лунному затмению 18-20 ноября, ждем важных изменений дома, которые могут нарушать профессиональные планы.
Рыбы
Жажду новых просторов в ноябре можно и нужно направить в учебное русло. Или на то, чтобы стратегически продумать следующий этап вашей жизни. Грядущий декабрь даст вам в руки ключи от возможностей, которые только позвенели рядом весной 2021-го, но так и не были найдены. А сейчас подготовительный момент к финалу. Увы, как часто бывает в последнее время, окружение будет позволять себе раздражающие выпады в Ваш адрес. У Вас есть возможность этого принципиально не замечать или бить противника его же оружием!