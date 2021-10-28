33-летний мультимиллионер умер спустя 2 месяца после своей свадьбы

Свой бизнес Вивек активно развивал с 2012-го, а уже в 2017-м получил награду «Восходящая звезда» в номинации «Молодой предприниматель года». Только за последние два года ему удалось увеличить свое состояние примерно на три миллиона фунтов стерлингов — и это учитывая, что с начала 2020-го большая часть мирового бизнеса страдает от непростых условий в период пандемии!

Большую часть своей жизни мужина жил и работал в Лондоне. Здесь же он провел и свои последние счастливые дни. Два месяца назад успешный предприниматель сыграл свадьбу с 29-летней соотечественницей Статти Чаде. Возлюбленные отметили праздник по всем индийским традициям — с особым размахом, танцами, национальными костюмами в кругу огромного количества гостей. Местом праздника был выбран отель JW Marriott Grosvenor House.

Жених на церемонии признался, что у него есть все, о чем только может мечтать мужчина его возраста. Осталось лишь добавить прекрасных наследников. Увы, этим планам не суждено сбыться — жизнь Вивека внезапно оборвалась на этой неделе. Молодой человек потерял сознание ранним утром на одной из улиц Лондона, когда возвращался домой с вечеринки в знаменитом ночном клубе Annabel.

В больнице мистер Чадха скончался от сердечного приступа. Родные и врачи разводят руками — они не понимают, почему так произошло, ведь никаких хронических болезней или проблем со здоровьем у предпринимателя ранее не было.

Молодая вдова бизнесмена призналась журналистам, что пока даже не может принять факт случившегося. Внезапная кончина мужа разбила ей сердце и нарушила все их планы на ближайшее будущее.

«Не могу найти подходящих слов, чтобы описать свои чувства от произошедшего. Я в шоке и до сих пор не могу принять действительность. Мы поженились всего два месяца назад и все было прекрасно… А теперь я потеряла любовь всей своей жизни», — скорбит девушка.