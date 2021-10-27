Подводим итоги: Завершился Фестиваль “Золотая Маска в Эстонии”

Фестиваль проходил в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве

с 5 по 26 октября. В программе принимали участие ведущие московские театры — “Современник”, “Сатирикон” им. Аркадия Райкина, Театр Наций и “Балет Москва”, а также кукольный театр из Санкт-Петербурга Karlsson Haus. Более 6,5 тысяч человек стали зрителями Фестиваля, среди них был и недавно избранный Президент ЭР Алар Карис, оставивший в своем блоге восхищенный отзыв о спектакле “Горбачев” Театра Наций.

Обширная off-программа Фестиваля включала в себя творческие встречи: с латвийским режиссером Алвисом Херманисом, автором спектакля “Горбачев”, с известным московским актером, который родился и вырос в Таллинне, — Ильей Исаевым, сыгравшем в спектакле “Иранская конференция” Театра Наций; мастер-класс по танцу модерн в

Таллиннской Балетной школе; а также детские мастер-классы “Светотень”, проходившие в таллиннской Открытой школе. Все мероприятия Фестиваля проходили с синхронным переводом на эстонский язык.

В рамках еще одной программы Фестиваля “Маска в городе”, популяризирующей театральное искусство, в Таллиннском торговом центре Nautica показали два спектакля: “Танцевальные импровизации” театра “Балет Москва” и постановку для детей “Мой друг коала” театра Karlsson Haus. В афише этого года появился и новый проект

– “Лучшие российские постановки в кино”. В кинотеатре Forum Cinemas в Таллинне можно увидеть балет “Ромео и Джульетта” екатеринбургского театра Урал Опера Балет.

Фестиваль готовили и проводили в сложной обстановке, обусловленной распространением коронавирусной инфекции и возникающими в связи с этим ограничениями. Организаторы выполнили все требования, продиктованные ситуацией и распоряжениями Департамента здоровья и Правительства ЭР. В Эстонию приехали более 200 участников, практически все они были вакцинированы и в течение всего периода пребывания в стране ежедневно проходили тестирование быстрыми тестами. Случаев заболевания не было.