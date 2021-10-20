От ворот поворот: после слухов о разводе мужу Бородиной отказали в кредите

Предприниматель — профессия, наверное, самая расплывчатая в плане формулировки. “Предпринимать” можно на уровне Газпрома, а можно открыть ООО с единственным членом и быть там единоличным директором. Поэтому, когда Курбан Омаров представлялся как бизнесмен, никакой конкретики это не давало, а только больше подогревало слухи о шатком финансовом положении мужчины.

Однажды Ксения Бородина решила внести ясность в ситуацию и пролить свет на деятельность супруга. Предположим, ей порядком надоели обвинения в том, что якобы она сама содержит своих дочерей и Курбана, а тот просто быстро свыкся с позицией “заместителя главы семьи”. Телеведущая тогда написала в Инстаграме: “У мужа бизнес, несколько вложений, реклама и много интересных проектов. Горжусь, что он так достойно и с юмором относится к слухам про его финансы”.

Только от этого домыслов в интернете меньше не стало, тем более, что теперь отношения между супругами обострились. Недавно Курбан провел время с еще одной девушкой из окружения Бородиной, что укрепило интернет-сообщество в мнении о том, что они находятся на грани развода. А теперь в Сети еще и появилось анонимное сообщение от якобы сотрудника банка, в который обратился Омаров для получения кредита.

Источник сообщил, что сначала бизнесмен запросил кредит, но передумал. Через некоторое время он вернулся и рассчитывал на быстрое одобрение. Тем более, что в документах было указано “муж Бородиной” и “важный клиент” — только это никак не повлияло на решение сотрудника банка. В итоге Курбану отказали.

Аноним уверяет, что Омаров запросил не такую уж большую по меркам Москвы сумму — 1 миллион 700 тысяч рублей. Но даже ее бизнесмену не дали. Не станем ручаться за истинность этих цифр, но о том, что в жизни мужа Бородиной расходов прибавилось, говорят сейчас многие. Пресса сообщает, что он поселился в жилкомплексе в Филевском районе после того, как съехал из общего с Ксенией дома.

Если речь идет о комплексе “Фили Град”, то цена за аренду двухкомнатной квартиры может доходить там до 200 тысяч за месяц. Правда, некоторые пользователи Сети предположили, что Омаров просто хочет сделать Бородиной подарок из бутика, который она так любит. Фирменные браслеты “гвоздики” из розового золота, инкрустированные бриллиантами, как раз стоят более миллиона рублей.