“Слушать конспирологический бред уже невозможно”: российские звезды — о необходимости вакцинации

“Из-за упёртых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза. Из-за них страдают и музыканты, и зрители, и организаторы. Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах. Из-за них закрылась, разорившись, половина ресторанов. Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения (от них же)”.

Сама Гузеева отметила, что по-другому стала смотреть на вещи, после того, как побывала в больнице с коронавирусом. “Я все это видела. Я видела переполненные больницы. Это страшно!”

Гузеева отметила, что она никого не агитирует, потому что “у каждого своя правда”, но откровенная ложь “просто убивает”. Более того, ее супруг Игорь Бухаров рассказал, что в в семье были привиты все, кроме ее жены, Гузеева на тот момент от вакцинации отказалась. Некоторое время спустя ее состояние ухудшилось так сильно, что вариантов, кроме как госпитализировать, не осталось.

Как только актриса выписалась из больницы, она вышла на связь по телефону в эфир одной из популярных телепередач и резко высказалась против людей, покупающих сертификаты о вакцинации: "Когда человек рассказывает, что он привился, а он не прививался, когда врут направо и налево, что переболели… Я не понимаю".

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева совсем недавно выписалась из больницы в Коммунарке, в которой пробыла почти месяц из-за коронавируса. Звезда перенесла COVID-19 в тяжелой форме.

Телеведущая поставила даже две разные вакцины — российскую “ Спутник V ” и американскую Johnson & Johnson, так как она позволяет посещать Европу. "Если выбрал путь антипрививочника — твое право, но тогда не подвергай других людей риску. Вирус становится все опаснее именно из-за того, что люди хотят чтоб “все привились, а я нет”, — выразила Собчак свое мнение.

“Вообще история “прививаться-не прививаться” — на мой взгляд, это сегодня вопрос образования”, — написала Ксения Собчак в своем Instagram, рассказывая, что все сотрудники команды, которые работают над шоу “Осторожно, Собчак”, уже вакцинировались.

Вскоре после этого музыканту пришлось дополнить свое высказывание еще одним, обосновав свою точку зрения: “По поводу моего предыдущего поста о прививках, так взволновавшего российских граждан, добавлю: 60 лет назад советское государство прививало всех (ВСЕХ!) школьников от оспы, туберкулёза и полиемилита. Что-то у кого-то спрашивал? Или слово “чипирование” ешё не придумали? в результате эти болезни были побеждены. Быстро”.

Также в ходе интервью для Deutsche Welle Макаревич пояснил свою позицию подробнее: “Заболеет человек, на грани смерти поболтается — тогда, может, у него мозги вправятся. Просто обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих, сколько этой заразы он еще сможет разнести? Это плохо. Я за довольно жесткие меры”.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская



Фигурист и популярный продюсер сделали прививки еще в начале 2021 года. Об этом Яна Рудковская сообщила в своем Instagram.



Тина Канделаки



Летом телеведущая сдавала кровь на антитела, о результатах теста и своем отношении к вакцинации она регулярно пишет в своем Telegram-канале.

"Открываю файл, смотрю результат, сравниваю показатели в двух колонках…В первые 15 минут, пока не проснулась и не разобралась в написанном, я испытала ощущение полного ужаса. Решила уже, что у меня ковид. Потом только всмотрелась и правильно оценила количество антител у меня в крови: 1543 при норме более 50. Вот вам пример эффективности “Спутника V”.

Сегодня покупаю латте, и девушки за прилавком просят меня надеть маску. Спрашиваю их, надеятся ли они сами на то, что их спасёт маска, или всё-таки выбирают вакцину? Молодые девчонки, лет двадцати, и обе… прививку себе не сделали.

Вот и возникает у меня вопрос. Может быть, вас убедит результат моего теста? Не будете гадать, пронесёт или нет, а последуете моему примеру? Защитите себя, окружающих вас людей и пощадите врачей, работающих 24/7 уже второй год".

Телеведущая часто приводит мировую статистику и регулярно пишет о необходимости вакцинации от коронавируса. Сама она также привилась, перед процедурой предварительно проконсультировалась со специалистами. Также она активно выступает за признание “Спутник-V” на международном уровне, но ВОЗ пока медлит. “Пора уже перестать называть эту организацию “всемирной”, — считает Канделаки.

“Очередное введение коронавирусных ограничений приводит к новому всплеску вакцинации. Защищённых людей становится все больше. На коллективный иммунитет, как говорят специалисты, полагаться нельзя, а слушать конспирологический бред уже невозможно”, — добавила Тина.