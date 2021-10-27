Гоген Солнцев представил новую супругу и был задержан на собственной свадьбе

О том, что Солнцев развелся со своей 66-летней супругой Терешкович, сам шоумен рассказал 11 октября. Тогда Солнцев добавлял, что теперь он вновь готов к знакомствам. Он также пожелал своей бывшей супруге счастья в личной жизни.

Шоумен заверял, что готов познакомиться с воспитанной верной девушкой, непьющей, не имеющей материальных и морально-нравственных проблем и проблем с психикой. Желаемый возраст будущей дамы сердца он не назвал.

Терешкович, в свою очередь, рассталась с шоуменом, предполагая, что он женился на ней только ради наследства.

И как только что стало известно, свадьба закончилась в лучших традициях Гогена: он накинулся с кулаками на подругу бывшей жены. В результате был задержан и выведен в наручниках на свежий воздух. Вероятно, первая брачная ночь пройдет не очень романтично (и не исключено, что и еще 14 за ней).