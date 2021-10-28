ПОСМОТРИ ФИЛЬМ | Эксклюзивный показ Delfi фильма Пеэтера Ребане, рассказывающий историю запретной любви в советской армии

"“Жар-птица” — это история запретной любви во время холодной войны 1970-х годов. Однако эта история очень универсальна и отражает текущую ситуацию с правами человека во многих развивающихся странах. Например, фанат фильма из Саудовской Аравии только что написал нам, что просмотр “Жар-птицы” был для него как теплые объятия. Было приятно читать, что наш фильм дает надежду и поддержку людям в подобных обществах", - говорит Пеэтер.