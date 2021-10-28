ПОСМОТРИ ФИЛЬМ | Эксклюзивный показ Delfi фильма Пеэтера Ребане, рассказывающий историю запретной любви в советской армии(18)
В фильме рассказывается, как на советской воздушной базе в разгар холодной войны между молодым солдатом, его лучшей подругой и отважным пилотом возникают опасные отношения.
"“Жар-птица” — это история запретной любви во время холодной войны 1970-х годов. Однако эта история очень универсальна и отражает текущую ситуацию с правами человека во многих развивающихся странах. Например, фанат фильма из Саудовской Аравии только что написал нам, что просмотр “Жар-птицы” был для него как теплые объятия. Было приятно читать, что наш фильм дает надежду и поддержку людям в подобных обществах", - говорит Пеэтер.
Действия происходят в 1970-х годах в разгар холодной войны. Сергей Серебренников, молодой рядовой, считает дни до окончания военной службы в Эстонии. В советскую военную часть прибывает лётчик-истребитель Роман Матвеев. Между двумя мужчинами возникает особая связь. Военные начинают встречаться, однако вынуждены скрывать свои отношения, чтобы защитить себя от уголовной ответственности за мужеложство...
В главных ролях: Том Прайор, Николас Вудесон, Олег Загородний, Диана Пожарская, Джейк Хендерсон,Каспар Велберг, Хенесси Шмидт,Стэн Карпов, Маргус Прангель.
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