Шоубиз
28.10.2021, 11:49

“Тупая как пробка”: Марии Шукшиной досталось от Дмитрия Киселева

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То, что оскорбления для российской пропаганды вошли в привычку, не новость: целевая аудитория предполагает именно такой стиль общения. Если раньше “прилетало” политической оппозиции, то теперь новыми жертвами выбраны звездные “антиваксеры”. Именно этой проблеме Дмитрий Киселев посвятил часть своей новостной программы, осудив при этом популярных артистов, — пишет “СтарХит

Телеведущий Дмитрий Киселев уверен, что причина резкого скачка заболеваемости коронавирусом — медленная вакцинация. В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» он заявил, что не нужно слушать людей, которые, не разбираясь в ситуации, советуют отказываться от прививок. Особенно негативно, по мнению Киселева, на граждан влияют некоторые звезды.

«Актриса Мария Шукшина делает на протесте против прививок общественное имя, хотя в предмете глупа как пробка. Собирает вокруг себя таких же. Туда же — противница прививки балерина Анастасия Волочкова, которая невежественно считает, что вакцина от коронавируса провоцирует в организме онкологию и СПИД. Ничего не понимает и даже не пытается разобраться актер Никита Джигурда, назвавший вакцинацию «лохотроном». Забытая звезда 90-х, певица Наталья Ветлицкая тоже зря смущает людей. Наотрез отказывался прививаться певец Александр Серов. В итоге попал в реанимацию с поражением легких 75%. Еле вытянули. Сможет ли петь, не очень ясно», — заявил телеведущий.

Все перечисленные знаменитости действительно высказывались против вакцинации. Мария Шукшина и вовсе ежедневно публикует посты, посвященные прививкам и эпидемии коронавируса. Против принудительного использования вакцины выступают и Егор Бероев, и Мария Кожевникова, и многие другие. Артистов поддерживают тысячи людей, не верящих в эффективность прививок.

Дмитрий Киселев призвал жителей страны не слушать никого кроме авторитетных врачей, ведь ситуация осложняется с каждым днем. «О необходимости прививок говорят министры и мэры городов, ученые и врачи. Мы слышим это каждый день из телепередач, по радио и в Сети. Об этом же говорят пациенты ковидных палат — те, кто без прививки болеют тяжело. Против вируса нужно выстраивать реальную оборону. Огромная ответственность на обществе: от садовых товариществ до фан-клубов спортивных команд, от религиозных конфессий до волонтерских организаций. И огромная ответственность на государстве», — подытожил ведущий.

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