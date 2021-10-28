“Тупая как пробка”: Марии Шукшиной досталось от Дмитрия Киселева

Телеведущий Дмитрий Киселев уверен, что причина резкого скачка заболеваемости коронавирусом — медленная вакцинация. В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» он заявил, что не нужно слушать людей, которые, не разбираясь в ситуации, советуют отказываться от прививок. Особенно негативно, по мнению Киселева, на граждан влияют некоторые звезды.

«Актриса Мария Шукшина делает на протесте против прививок общественное имя, хотя в предмете глупа как пробка. Собирает вокруг себя таких же. Туда же — противница прививки балерина Анастасия Волочкова, которая невежественно считает, что вакцина от коронавируса провоцирует в организме онкологию и СПИД. Ничего не понимает и даже не пытается разобраться актер Никита Джигурда, назвавший вакцинацию «лохотроном». Забытая звезда 90-х, певица Наталья Ветлицкая тоже зря смущает людей. Наотрез отказывался прививаться певец Александр Серов. В итоге попал в реанимацию с поражением легких 75%. Еле вытянули. Сможет ли петь, не очень ясно», — заявил телеведущий.

Все перечисленные знаменитости действительно высказывались против вакцинации. Мария Шукшина и вовсе ежедневно публикует посты, посвященные прививкам и эпидемии коронавируса. Против принудительного использования вакцины выступают и Егор Бероев, и Мария Кожевникова, и многие другие. Артистов поддерживают тысячи людей, не верящих в эффективность прививок.

Дмитрий Киселев призвал жителей страны не слушать никого кроме авторитетных врачей, ведь ситуация осложняется с каждым днем. «О необходимости прививок говорят министры и мэры городов, ученые и врачи. Мы слышим это каждый день из телепередач, по радио и в Сети. Об этом же говорят пациенты ковидных палат — те, кто без прививки болеют тяжело. Против вируса нужно выстраивать реальную оборону. Огромная ответственность на обществе: от садовых товариществ до фан-клубов спортивных команд, от религиозных конфессий до волонтерских организаций. И огромная ответственность на государстве», — подытожил ведущий.