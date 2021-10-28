28.10.2021, 14:00
От коронавируса умер адвокат, “телесудья” и "человек-мем" Валерий Степанов
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Юрист Валерий Степанов умер от последствий коронавируса.
Об этом рассказал его коллега по шоу “Суд присяжных” на НТВ Рубен Маркарьян. Степанов был известен ролью судьи в программе “Суд присяжных”. Ему было 66 лет.
Об этом рассказал его коллега по шоу “Суд присяжных” на НТВ Рубен Маркарьян. Степанов был известен ролью судьи в программе “Суд присяжных”. Ему было 66 лет.
По словам Маркарьяна, Степанов не проснулся утром 28 октября. “Последние слова были вчера. “Побеждаю ковид!”. Понимаете? Не “болею”, а “побеждаю”. Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром”, — написал адвокат.
Степанов известен в социальных сетях по мему “Полностью оправдан”. Мем, как правило, публикуется в трехпанельного комикса с изображением Степанова и других участников “Суда присяжных”. Как правило, по сюжету комикса судья просит подсудимого сказать последнее слово, обвиняемый говорит что-то абсурдное, но убеждающее судью, и на последней картинке судья взмахивает молотком со словами “Полностью оправдан”.
Мем стал популярным в 2017 году.