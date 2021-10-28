От коронавируса умер адвокат, “телесудья” и "человек-мем" Валерий Степанов

По словам Маркарьяна, Степанов не проснулся утром 28 октября. “Последние слова были вчера. “Побеждаю ковид!”. Понимаете? Не “болею”, а “побеждаю”. Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром”, — написал адвокат.

Степанов известен в социальных сетях по мему “Полностью оправдан”. Мем, как правило, публикуется в трехпанельного комикса с изображением Степанова и других участников “Суда присяжных”. Как правило, по сюжету комикса судья просит подсудимого сказать последнее слово, обвиняемый говорит что-то абсурдное, но убеждающее судью, и на последней картинке судья взмахивает молотком со словами “Полностью оправдан”.