“Шабаш” на Муз-ТВ с Милохиным в платье и “гей-свадьбой” Киркорова и Давы признали пропагандой ЛГБТ

Какое именно наказание получит “Муз-ТВ”, суд решит 17 ноября. Каналу грозит штраф до 1 млн рублей (12250 евро) или приостановка деятельности на три месяца. Напомним, сразу после “Премии Муз-ТВ” Роскомназдор начал проверку канала.

По утверждениям юристов Роскомнадзора все, что может быть принято за пропаганду ЛГБТ, необходимо показывать после 23:00 с пометкой "18+".