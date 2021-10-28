28.10.2021, 14:22
“Шабаш” на Муз-ТВ с Милохиным в платье и “гей-свадьбой” Киркорова и Давы признали пропагандой ЛГБТ(10)
screenshot - youtube
На телеканал “Муз-ТВ” составили административный протокол за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. В начале июня этого года в Москве прошла музыкальная премия канала, на ковровой дорожке которой блистали Дава и Филипп Киркоров в образ гей-молодоженов и тик-токер Даня Милохин в платье, — сообщает Super.
Какое именно наказание получит “Муз-ТВ”, суд решит 17 ноября. Каналу грозит штраф до 1 млн рублей (12250 евро) или приостановка деятельности на три месяца. Напомним, сразу после “Премии Муз-ТВ” Роскомназдор начал проверку канала.
По утверждениям юристов Роскомнадзора все, что может быть принято за пропаганду ЛГБТ, необходимо показывать после 23:00 с пометкой "18+".