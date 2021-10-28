Кино
28.10.2021, 18:00

"Айнбо. Сердце Амазонии": Почему стоит посмотреть супермультик, пока кинотеатры не закрыли

 (1)
Tallinn, 21.10.2021. Coca Cola Plaza, Delfi ja Bestfilmi koostöös näidati lastele filmi "Ainbo".
Tallinn, 21.10.2021. Coca Cola Plaza, Delfi ja Bestfilmi koostöös näidati lastele filmi "Ainbo".
Foto: Jaanus Lensment
29 октября в Эстонии стартует показ мультика "Айнбо. Сердце Амазонии", и пока еще можно успеть на него с детьми.

Коронавирусные ограничения становятся всё жестче, и никто из нас не уверен, останутся ли развлекательные заведения открыты, если Эстония не достигнет коллективного иммунитета в противостоянии с пандемией коронавируса. Поэтому нужно успеть порадовать детей пораньше.

Вообще-то мировая премьера мультфильма состоялась 22 апреля 2021 года, в День Земли. Дата выбрана, чтобы привлечь внимание к драгоценной экосистеме тропических лесов Амазонии. А в России мультик показали еще раньше — 18 марта. Но до Эстонии он добрался только сейчас, и самое время вспомнить старые шутки о медлительности наших соотечественников.

Бюджет мульта около 10 миллионов долларов, и эти деньги были потрачены не зря. Это совместный проект бразильца Жозе Зелады и немца Рихарда Клаусса, который уже приложил руку к созданию фильма “Лорд-вор” и мультика “Маленький вампир”. Помните историю маленького 13-летнего вампирчика, семью которого преследует страшный охотник, а сам он в свою очередь встречает сверстника из обычных людей? Очень трогательно.

В мультике про Южную Америку вместо вампира — маленькая девочка Айнбо, а вместо охотника — чужеземцы, которые хотят устроить в джунглях свои порядки. Противостояние цивилизации и девственных джунглей Амазонии, как главное противостояние добра и зла в XXI веке. Добавьте сюда фантастические пейзажи самой красивой реки мира и улетные шутки сценаристов — и получите отличный полуторачасовой отдых для всей семьи, на который еще можно успеть.

Сеансы стартуют 29 октября в 10.45, в сети кинотеатров Apollo.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)