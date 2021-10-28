"Айнбо. Сердце Амазонии": Почему стоит посмотреть супермультик, пока кинотеатры не закрыли

Коронавирусные ограничения становятся всё жестче, и никто из нас не уверен, останутся ли развлекательные заведения открыты, если Эстония не достигнет коллективного иммунитета в противостоянии с пандемией коронавируса. Поэтому нужно успеть порадовать детей пораньше.

Вообще-то мировая премьера мультфильма состоялась 22 апреля 2021 года, в День Земли. Дата выбрана, чтобы привлечь внимание к драгоценной экосистеме тропических лесов Амазонии. А в России мультик показали еще раньше — 18 марта. Но до Эстонии он добрался только сейчас, и самое время вспомнить старые шутки о медлительности наших соотечественников.

Бюджет мульта около 10 миллионов долларов, и эти деньги были потрачены не зря. Это совместный проект бразильца Жозе Зелады и немца Рихарда Клаусса, который уже приложил руку к созданию фильма “Лорд-вор” и мультика “Маленький вампир”. Помните историю маленького 13-летнего вампирчика, семью которого преследует страшный охотник, а сам он в свою очередь встречает сверстника из обычных людей? Очень трогательно.

В мультике про Южную Америку вместо вампира — маленькая девочка Айнбо, а вместо охотника — чужеземцы, которые хотят устроить в джунглях свои порядки. Противостояние цивилизации и девственных джунглей Амазонии, как главное противостояние добра и зла в XXI веке. Добавьте сюда фантастические пейзажи самой красивой реки мира и улетные шутки сценаристов — и получите отличный полуторачасовой отдых для всей семьи, на который еще можно успеть.

Сеансы стартуют 29 октября в 10.45, в сети кинотеатров Apollo.