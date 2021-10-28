Последствия “пропажи” Светличной: один погибший и возмущение коллег

По словам председателя поискового отряда “ЛизаАлерт” Григория Сергеева, когда пропадает знаменитый человек, то его поиск находится под личным контролем главы Следственного комитета — в таком случае будет много полиции, следователей и прессы. “Но если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет”, — говорит эксперт.

Он отметил, что в будний день на поиск звезды работали два штаба, а также три обученных организатора, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений. “42 человека выполняли задачи на местности, пешком пройдено более 30 км по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2150 ориентировок. И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб”, — рассказал председатель “ЛизаАлерт”.

Судя по всему, речь идет о 61-летнем Сергее Ивановиче, информация о котором есть в официальных соцсетях поискового отряда. Он ушел из дома 25 октября. Из-за сложившейся ситуации Сергеев решил лично обратиться к председателю СК.

“Прошу Александра Ивановича Бастрыкина подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в России. Чтобы их искали по-настоящему не только добровольцы. Ресурсы-то в стране есть для этого”, — заявил Григорий.

Недовольны поступком актрисы также ее родные и знакомые.

Руководитель Гильдии актеров кино России Валерия Гущина просит извинения за жестокую выходку Светличной.

“5 дней октября потрясли всех — пропала заслуженная артистка России Светлана Светличная! И вдруг она нашлась! Нашлась не теряясь… Я согласна с теми, кто считает, что творческий вечер, в том числе и с Светличной лучше проводить не на фоне борьбы двух титанов ток-шоу главных ТВ каналов страны. Я от имени тех, кто искренне переживал, прошу прощения у всех волонтеров поискового отряда “ЛизаАлерт”, которым телевидение вряд ли предложит в виде оплаты любой санаторий, хотя они честно искали актрису”, — поделилась Гущина.