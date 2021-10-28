“Истерики закатывал”: что сгубило карьеру Андрея Губина

По словам продюсера, в те годы звездам из девяностых было сложно конкурировать с новым поколением артистов. По мнению Олеси, карьеру Губина сгубил проект “Фабрика звезд”. Благодаря ему стали появляться интересные молодые музыканты, а таким исполнителям из девяностых, как Губин, стало сложно держаться на плаву.

“Андрею с его характером, конечно, было сложно это принять. Кстати, подобный непростой характер был когда-то и у Влада Сташевского. Вот только он смог себя изменить и сейчас успешно выступает”, — отметила Сазыкина.

Еще одной бедой Губина она считает комплекс маленького роста. Участники “Фабрики звезд” не щадили его чувств и окончательно добили музыканта. Тогда появилась песня “Ниже ростом только Губин”, быстро ставшая популярной. Андрей был очень сильно обижен.

По словам Сазыкиной, Губин ещё в молодости отличался непростым характером, ему было сложно ладить с окружающими.

“Именно то, как он себя вёл с людьми тогда, и привело его к тому состоянию, в котором он находится сейчас, — говорит Олеся. — Говорят, что он стал неадекватным. Но Андрей и раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в КЦКЗ “Россия”, он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание. Но оно было ожидаемо”.