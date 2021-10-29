Алиса Аршавина готовится к новой операции

За здоровье Алисы Аршавиной переживают тысячи подписчиков, поэтому она периодически выходит на связь в Instagram и рассказывает о своем самочувствии. Обычно эти посты носят депрессивный характер, но 28 октября бывшая жена спортсмена неожиданно призналась, что готова и дальше бороться за жизнь.

“Только вперед ради троих деток! Ради моих замечательных, самых добрых, самых стойких деток на свете. И самой себя. Это команда, и она не даст мне вот так уйти. Они очень сильные. Хватит, больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас, мои подписчики. Отчасти благодаря вам и обретаю силы”, — поделилась эмоциями Алиса.

Разумеется, подписчики тут же принялись узнавать о самочувствии Аршавиной в комментариях. Женщина не стала скрывать, что ей вот-вот предстоит снова оказаться на хирургическом столе. “Меня готовят к операции. Я в больнице”, — рассказала Алиса.

Напомним, что первые слухи о тяжелом недуге Аршавиной появились еще в прошлом году. Долгое время многодетная мама не комментировала информацию и скрывала жуткие последствия болезни. Лишь спустя несколько месяцев Алиса нашла силы, чтобы рассказать, что с ней происходит на самом деле. Оказалось, из-за аутоиммунного некроза бывшая жена футболиста изменилась до неузнаваемости. Она несколько раз оказывалась на грани жизни и смерти, но продолжала борьбу ради детей.

Недавно Аршавина призналась, что ей пришлось съехать из дома, в котором они когда-то жили с Андреем. Оказалось, что недвижимость записана на маму спортсмена, которая решила выселить бывшую невестку. Смена места проживания негативно сказалась на самочувствии Алисы, но даже это печальное событие не сломило ее.