Группа “Молчат Дома” выступит в Таллинне — в продажу поступили дополнительные билеты!

Основанная в 2017 году в белорусской столице группа “Молчат Дома” играет музыку на стыке пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. Для звучания коллектива характерны умеренная ритм-секция, танцевально-романтичные синтезаторы и голос, который словно прорывается из глубины времен с желанием сказать то, что не успели донести до нас предыдущие поколения музыкантов. Очаровательный микс из мелодизма и отстраненности, эта музыка вне возрастных и жанровых рамок. Она нравится как юным хипстерам, следящим за последними музыкальными тенденциями, так и опытным любителям нововолновой эстетики, которые ценят “тот самый саунд”.

Во многом благодаря этой группе мрачное, холодное и интенсивное звучание 80-х стало таким популярным в последние годы: у “Молчат Дома” десятки миллионов просмотров на YouTube, невероятная известность на TikTok и десятки тысяч проданных физических дисков. Примечательно и то, что география поклонников группы распространяется далеко за пределы русскоговорящего сегмента, хотя группа поет на своем родном языке, — красноречивый факт, который как нельзя лучше характеризует уровень их таланта. “Молчат Дома” собирают полные клубы от Варшавы до Мадрида, от Лондона до Афин, но при этом они практически неизвестны у себя на родине.

Группа выпустила три альбома. Их вторая пластинка “Этажи” снискала по-настоящему бешеную популярность: на ее счету миллионы просмотров на YouTube, восемь распроданных переизданий и статус одного из лучших релизов мирового пост-панка по версии авторитетного ресурса post-punk.com.

Не пропустите одно из важнейший музыкальных событий актуальной независимой музыкальной сцены: 8 ноября, Таллинн, клуб Helitehas по адресу Madara 22a. Двери: 19:30.

Состав группы:

Егор Шкутко — вокал;

Роман Комогорцев — гитара, синтезатор, драм-машина;

Павел Козлов — бас, синтезатор;

Дискография:

2017 — С крыш наших домов

2018 — Этажи

2020 — Монумент